TVP na Wielkanoc. Droga krzyżowa, "Prorok", serial "Ania"

• Wielkanocna oferta TVP

• Transmisje nabożeństw, świąteczne koncerty, premiery filmowe i programy dla całej rodziny

W Wielką Sobotę, o godz. 20:00 widzowiewysłuchają "Słowa Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka na Wielkanoc", a o godz. 22:20 premierowo wyemitowany zostanie film "Zieja" o wielkim Polaku i patriocie - księdzu Janie Ziei oraz jego walce z komunistyczną bezpieką. W Niedzielę Wielkanocną o godz. 9:55 "Mszę Świętą Zmartwychwstania Pańskiego i błogosławieństwo Urbi et Orbi" w Watykanie odprawi papież Franciszek. W świątecznej ofercie znajdzie się także widowisko "Noc pełna Światła" (TVP1, godz. 12:30), w którym udział wezmą Dzieci z Arki Noego, a w klasztorze Cysterskim zaśpiewają Stanisława Celińska i Andrzej Lampert. W czasie świąt Jedynka wyemituje premierowo serial dokumentalny "Ania" o cenionej aktorce, która odeszła przedwcześnie - Annie Przybylskiej (niedziela, godz. 18:25; poniedziałek godz. 18:25) oraz opowieść o nieznanych wątkach z życia Kardynała Stefana Wyszyńskiegoo godz. 20:20.W Poniedziałek Wielkanocny TVP1 zaprasza na "Opowieść o Zbawicielu" (godz. 8:20), historię życia Jezusa Chrystusa widzianą oczami św. Jana. Wieczorem, o godz. 20:20 w Jedynce kolejny, czwarty odcinek serialu "Polowanie na ćmy", a zaraz po nim, o godz. 21:20 widzowie poznają uczestników kolejnej,W Wielki Piątek, o godz. 16:00 TVP2 zaprasza na "Nabożeństwo wielkopiątkowe w Orzeszu" z parafii luterańskiej na Górnym Śląsku. Wieczorem, o godz. 20:50 widzowie Dwójki zobaczą dokument "Krzysztof Krawczyk - Całe moje życie". W Wielką Sobotę w TVP2, o godz. 20:00 trzyosobowe zespoły zmierzą się na muzycznej scenie "The Voice Kids" podczas jego drugiego etapu - Bitew.zaprasza w Wielki Piątek, o godz. 18:20 na "Pasję wg św. Łukasza" Maestro Krzysztofa Pendereckiego, a w Poniedziałek Wielkanocny, o godz. 13:25 na wzruszający dokument o prof. Henryku Skarżyńskim pt. "Czy pani mnie słyszy?". W TVP Historia w Wielki Piątek, o godz. 18:40 film dokumentalny "Via Dolorosa - Droga Zbawienia" poświęcony drodze krzyżowej, męczeńskiej śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, a o godz. 20:00 spektakl "Niezłomny z Nazaretu" autorstwa Ryszarda Kurylczyka w reżyserii Stefana Szlachtycza. Odcinki dokumentalnej serii "Galeria sztuki na ekranie" pt. "Wielkanoc w sztuce" przybliżą dzieła związane z najważniejszym świętem chrześcijan (niedziela, godz. 15:35; poniedziałek, godz. 15:45).zaprosi widzów m.in. na filmy: "List. Przesłanie dla Ziemi" (niedziela, godz. 20:25), "Tajemnica Ojca Pio" (sobota, godz. 12:05) oraz "Miłość i miłosierdzie" o św. Faustynie Kowalskiej (sobota, godz. 20:20). W świąteczną niedzielę TVP Polonia zaprasza na "Wielkanocny Koncert Dobrej Nadziei" z udziałem m.in.: Alicji Majewskiej, Alicji Węgorzewskiej, Viki Gabor, Piotra Kupichy - godz. 12:35.W oferciena Wielki Piątek nie zabraknie kulinarnych inspiracji na wielkanocny stół, które przedstawią: Karol Okrasa ("Okrasa łamie przepisy", godz. 14:55) oraz Aneta Łańcuchowska ("Pięknie przyprawiona", godz. 17:20). O obrzędach wielkanocnych po góralsku opowiedzą artyści związani z Podhalem w programie "Wielkanoc na Podhalu" (sobota, godz. 14:55), a codziennie rano kolejne odcinki kultowego serialu o życiu Jezusa "The Chosen".Dla młodszych widzów, w okresie świątecznym wwielkanocne wydania programów dla dzieci: "Cześć, czy mogę Cię zjeść?", "Studia ABC" czy "Ziarna".