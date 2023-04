Serial "The Good Mothers" już dostępny w Disney+

Łukasz Szewczyk

• Na platformie Disney+ zadebiutował włoski serial oryginalny "The Good Mothers".

• To zainspirowana prawdziwą historią, poruszająca opowieść o kobietach, które miały odwagę rzucić wyzwanie mafii 'Ndrangheta.

Serial oparty jest na porywającej książce Alexa Perry'ego, zdobywcy nagrody Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej. "The Good Mothers" to wielowątkowa opowieść, której bohaterkami są trzy kobiety: Denise (Gaia Girace) - córka Lei Garofalo (Micaela Ramazzotti), Maria Concetta Cacciola (Simona Distefano) i Giuseppina Pesce (Valentina Bellè), urodzone w jednej z najgroźniejszych rodzin włoskiej mafii. Bohaterki będą musiały wykazać się dużą odwagą, aby przeciwstawić się 'Ndranghecie i zniszczyć ją od środka. Serial przybliża ich próby wyzwolenia się spod kontroli przestępców, współpracę z władzami i dążenie do zapewnienia swoim dzieciom nowej przyszłości. Na pomoc przyjdzie im nowo przybyła do Kalabrii prokurator - Anna Colace (Barbara Chichiarelli)."The Good Mothers" został zaprezentowany przedpremierowo podczas tegorocznego Berlinale, na którym po raz pierwszy przyznawano nową nagrodę - "Berlinale Series Award". Serial spotkał się z entuzjastycznym odbiorem jury, które postanowiło nagrodzić go właśnie w tej kategorii.Producentami wykonawczymi są Juliette Howell, Tessa Ross i Harriet Spencer z House Productions ("Sherwood", "Osobliwość") oraz Mario Gianani i Lorenzo Gangarossa z Wildside ("Genialna Przyjaciółka", "Anna").