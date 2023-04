25 kanałów w otwartym oknie Polsat Box na Wielkanoc i majówkę

Łukasz Szewczyk

• Polsat Box przygotował wiosenną niespodziankę dla swoich abonentów

• Nawet 25 kanałów telewizyjnych bez dodatkowych opłat do 7 maja 2023 roku

Klienci Polsat Box w zależności od posiadanego pakietu otrzymają w promocji dostęp do następujących stacji:• filmowo-serialowe: 13 Ulica, AMC, AXN HD, AXN White, CBS Europa, Comedy Central, Epic Drama, Kino Polska, Kino TV, Paramount Network, Polsat Comedy Central Extra, Romance TV, SCI FI, Warner TV;• rozrywkowo-lifestylowe: E! Entertainment, MTV Polska, TVN Turbo;• dla dzieci i młodzieży: Cartoonito, Cartoon Network, Nick Jr., Nickelodeon, NickToons, TeenNick;• dokumentalne: History 2, National Geographic HD.Kanały udostępnione w ramach otwartego okna abonenci Polsat Box mogą oglądać aż do 7 maja 2023 roku. Znajdą je także w serwisie Polsat Box Go w ramach posiadanego przez siebie dostępu do serwisu.