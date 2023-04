Stopklatka z nową oprawą audiowizualną (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Należący do Grupy Kino Polska kanał filmowo-serialowy Stopklatka zyska odświeżoną identyfikację wizualną oraz nową identyfikację muzyczną.

• Oprawa zadebiutuje na antenie 7 kwietnia wraz z wielkanocną ofertą filmową.

Nowa oprawa graficzna została unowocześniona i dostosowana do aktualnych trendów. Stacja zdecydowała się na pójście w proste i lżejsze formy nawiązujące do flat designu. Motywem przewodnim głównego identu jest tasowanie i przenikanie się klatek, w które wpisane są fragmenty logotypu, układające się w kulminacyjnym momencie w całość. Wprawienie logotypu w ruch jest kluczowym elementem identyfikacji, nadającym rytm całej oprawie.Dotychczasowa paleta kolorystyczna została zachowana, lecz zawężona, by nadać identyfikacji bardziej szlachetny i elegancki wygląd. Głównymi kolorami są turkus i grafit, które idealnie się uzupełniają a zarazem ze sobą kontrastują. Wśród barw zostały zachowane również biel oraz granat. Całość utrzymana jest w nieco ciemniejszym niż dotychczas klimacie, co jeszcze bardziej podkreśla filmowy charakter kanału. Logotyp pozostał w niezmienionej formie, lecz jego podstawowa kolorystyka została dostosowana do wiodących teraz turkusu i grafitu.Nowością jest tryb nocny oprawy. Po godzinie 20:00 emitowana będzie wersja identyfikacji graficznej z zastosowaną inwersją kolorystyczną i ciemnym tłem. Dzięki takiemu zabiegowi oglądając wieczorem i w nocy, widz nie będzie oślepiany jasnymi kolorami. Zastosowano również nowe fonty. Główny krój pisma stanowi mocny i wyrazisty Bebas Neue Regular, który ma za zadanie podkreślać tytuły, natomiast dla pozostałych komunikatów obowiązywać będzie przejrzysty i czytelny Open Sans Condensed.Filmowość Stopklatki podkreśla również intrygująca i budząca emocje nowa muzyka. Celem oprawy muzycznej było utrzymanie naturalnego, akustycznego brzmienia, co w czasach dominacji brzmień elektronicznych jest krokiem niezwykle oryginalnym. Skomponowania jej podjął się czołowy kompozytor filmowy Łukasz Targosz. Wiodącymi instrumentami są rożek angielski i marimba.- mówi Patrycja Gałązka, Dyrektorka Marketingu i Rozwoju Biznesu w Grupie Kino Polska.Za ideę kreatywną i przygotowanie identyfikacji graficznej odpowiada agencja 180heartbeats + JUNG v MATT.- dodaje Michał Sęk, Executive Creative Director & Partner w 180heartbeats + JUNG v. MATT.Premiera nowej identyfikacji audiowizualnej na antenie Stopklatki odbędzie się w piątek, 7 kwietnia, wraz z wielkanocną ofertą filmową. Stacja zaprezentuje takie hity, jak dwie części epickiej trylogii "Hobbit", "Dobry rok" w reżyserii Ridleya Scotta czy też polska komedia romantyczna "Kochaj i tańcz".