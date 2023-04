Wiosenne okno otwarte w Netia TV. 200 odkodowanych kanałów

Łukasz Szewczyk

• W sieci Netia, w zależności od posiadanej oferty TV, bez dodatkowych opłat można oglądać do 20 różnorodnych kanałów telewizyjnych.

• Wiosenne okno otwarte potrwa aż do 7 maja 2023 roku.

Wśród udostępnionych przez Netię kanałów znajdują się stacje prezentujące m.in.: filmy i seriale, bajki czy też kanały przyrodnicze i popularnonaukowe dla całej rodziny (np. H2, National Geographic HD).Pełna lista odkodowanych kanałów: 13Ulica HD, AMC HD, Cartoonito HD, Cartoon Network HD, CBS Europa HD, Comedy Central HD, E! Entertainment HD, H2 HD, MTV Polska HD, National Geographic HD, Nick Jr, Nickelodeon Polska, NickToons HD, Paramount Network Polska HD, Polsat Comedy Central Extra HD, Romance TV HD, SCI FI HD, TeenNick HD, TVN Turbo HD, Warner TV HD.W aktualnej ofercie telewizyjnej Netii (SML), którą można dokupić do usługi szybkiego dostępu do internetu, dostępne są trzy podstawowe warianty: z 77 kanałami (S), 99 kanałami (M) lub 189 kanałami (L). W wariancie z dekoderem 4K liczba kanałów wynosi odpowiednio: 81,103 i 189. Do każdego z pakietów można dobrać dodatkowe Pakiety Premium, np. Polsat Sport Premium, Eleven Sports, Canal+ Prestige, czy HBO HD. Łącznie w ofercie Netii jest aż 247 kanałów.