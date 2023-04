Golfowy Masters z udziałem Adriana Meronka na żywo w Eurosporcie i Playerze

Łukasz Szewczyk

• W czwartek (6 kwietnia) na polach Augusta National Golf Club rozpocznie się najbardziej prestiżowy turniej golfowy świata - The Masters.

• Po raz pierwszy wystąpi w nim Polak - Adrian Meronk.

• Turniej transmitowany będzie w Eurosporcie 2 i w Playerze.

Turniej rozgrywany na polach Augusta National Golf Club to jedno z najważniejszych wydarzeń w golfie. W tegorocznym The Masters wystąpią między innymi Tiger Woods, Rory McIlroy i broniący tytułu Scottie Scheffler. Na słynnym polu w stanie Georgia zagra też Adrian Meronk, który wystąpi w The Masters jako pierwszy Polak w historii.Jeden z bardziej prestiżowych turniejów golfowych świata transmitowany będzie w Eurosporcie 2 i Playerze, a skomentują go Andrzej Person i Jacek Person. Dzięki kamerom umieszczonym przy dołkach nr 4, 5 i 6; słynnym Amen Corner, czyli dołkach nr 11, 12 i 13 oraz przy dołkach nr 15 i 16 widzowie mogą mieć pewność, że zobaczą w akcji najlepszego polskiego golfistę. W Eurosporcie Extra w Playerze oprócz transmisji telewizyjnej dostępne będą dodatkowe streamy dające możliwość oglądania gry na wymienionych wyżej dołkach.