Rusza żużlowy sezon ligowy w Canal+. Specjalna oferta dla kibiców

W PGE Ekstralidze, czyli najlepszej żużlowej lidze świata, tytułu Mistrza Polski bronić będzie zespół Motoru Lublin, który przed zbliżającym się sezonem ściągnął w swoje szeregi Bartosza Zmarzlika. Angaż indywidualnego mistrza świata to z pewnością bezsprzeczny hit jesiennego okienka transferowego, ale czy pozwoli to na obronę tytułu? Według opinii wielu ekspertów może to się nie udać. Bardzo silną drużynę udało się skompletować we Wrocławiu i to WTS najczęściej jest wymieniany w roli głównego faworyta do złota. Zespół składający się z takich zawodników jak Janowski, Łaguta, Woffinden, Pawlicki oraz Bewley będzie musiał poradzić sobie z ogromną presją.Ciekawy skład powstał także w Częstochowie. Popularne "Lwy" ściągnęły w swoje szeregi Maksyma Drabika oraz Mikkela Michelsena, którzy mogą być sporym wzmocnieniem i pozwolą marzyć kibicom z Częstochowy o poprawieniu wyniku z poprzedniego sezonu. Do walki o medale będzie chciała włączyć się też z pewnością Unia Leszno, która mimo odejścia Pawlickiego i Doyla, posiada bardzo ciekawy zespół. Swoich wysokich ambicji nie kryją w Toruniu, gdzie do składu powraca Emil Sajfutdinow i będzie to ogromne wzmocnienie Apatora.O szóste miejsce, dające awans do play-off, powalczą drużyny z Gorzowa oraz Grudziądza. GKM wzmocnił się ściągając Maxa Fricke oraz Gleba Czugunowa, a Stal? Po odejściu swojego lidera punkty będą musieli dorzucić inni zawodnicy. Najmniejsze szansa daje się beniaminkowi z Krosna, który wzmocnił się transferami Doyla czy Kasprzaka. W przypadku Wilków ważnym elementem będzie atut własnego toru, który może zaskoczyć niejednego faworyta. To wszystko sprawia, że nadchodzący sezon zapowiada się niezwykle interesująco.Nie mniej ciekawie będzie na zapleczu PGE Ekstraligi. Kluby, które często wymieniane są przez ekspertów jako główni kandydaci w walce o awans do PGE Ekstraligi, to przede wszystkim Enea Falubazem Zielona Góra oraz Abramczyk Polonia Bydgoszcz. Oba te zespoły dysponują "na papierze" najsilniejszymi składami, z takimi zawodnikami jak Przemysław Pawlicki, Rohan Tungate, Kenneth Bjerre czy David Bellego. Tuż za nimi są Ostrowianie i Łodzianie, którzy powinni tworzyć grupę napierającą na faworytów. Oba zespoły dokonały ciekawych wzmocnień i będą chciały powalczyć o najwyższe lokaty. Nie bez szans pozostają ekipy z Gdańska, Rybnika, Poznania oraz Landshut. W każdym z tych zespołów znajdziemy dobrych zawodników, takich jak np. Michael Jepsen Jensen, Brady Kurtz, Adrian Gała czy Kai Huckenbeck. Każdą z tych drużyn stać na postawienie się faworytom i sprawienie kilku niespodzianek.W nadchodzącym sezonie warto będzie też śledzić rozgrywki drugiej ligi, w której startować będą uznane marki, co zwiastuje wiele emocji! Na drugoligowych torach kibice będą mogli podziwiać zmagania wielu utytułowanych żużlowców oraz klubów. Stal Rzeszów ściągnęła do swojej drużyny Petera Kildemanda, Jonasa Jeppesena, czy Rafała Karczmarza i Rzeszowianie wymieniani są w roli faworytów do wygrania ligi. Szyki pokrzyżować będą chciały im zespoły m.in. z Rawicza, gdzie postawiono na doświadczenie i angaż Scotta Nichollsa, Damiana Balińskiego czy Hansa Andersena oraz Gniezna, gdzie liderem będzie Sam Masters, a wspierać będą go m.in. Kacper Gomólski czy Hubert Łęgowik.Plan transmisji:Sobota (8 kwietnia):• 13:50 2 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Patryk Malitowski• 16:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech DankiewiczStudio: Mateusz Kędzierski, Tomasz Gollob• 16:25 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Edward Durda, Robert SitnickiNiedziela (9 kwietnia):• 13:40 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Michał GruchalskiStudio: Piotr Bugajny, Patryk Malitowski• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Edward Durda, Robert Sitnicki• 16:30 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech DankiewiczStudio: Mateusz Kędzierski, Mirosław Jabłoński• 18:45(Canal+ Sport 5)Prowadzący: Michał MitrutGoście: Mirosław Jabłoński, Krzysztof Cegielski, Tomasz DryłaZ okazji rozpoczynającego się sezonu ligowego, specjalnie dla kibiców żużla, przygotowano specjalną promocję. Ponad 300 godzin żużla w sezonie, transmisje zawodów, autorskie magazyny oraz seriale dokumentalne o żużlu. To wszystko za 29 miesięcznie w ofercie na rok, która trwa do 17 kwietnia 2023 roku.Mecze najlepszej żużlowej ligi świata, PGE Ekstraligi, jak również 1. Ligi i 2. Ligi Żużlowej będzie można oglądać na sportowych antenach Canal+ oraz w Canal+ Online. Oprócz rywalizacji w zawodach drużynowych Canal+ transmituje również wiele turniejów indywidualnych z cyklem Canal+ online Indywidualne Mistrzostwa Polski na czele.