ONE Friday Fights znów w natarciu. Gala na żywo w Fightklubie

Łukasz Szewczyk

• ONE Championship rozpędziło się na dobre i znów, tydzień po tygodniu, serwuje fantastyczną galę, świetnie zapowiadającą się szczególnie dla fanów Muay Thai.

• Już w piątek w Bangkoku kolejna uczta z 12 wybornymi pojedynkami.

Tym razem w karcie walk gali organizowanej po raz kolejny na legendarnym Lumpinee Boxing Stadium w Bangkoku znajdzie się zarówno szereg uznanych mistrzów, jak i najgorętsze nazwiska dopiero pracujące na swoją reputację w światku Muay Thai.W najważniejszej walce wieczoru rękawice skrzyżują Petsukumvit Boi Bangna i Kongthoranee Sor Sommai, którzy stoczą pojedynek w formule Muay Thai w wadze muszej. Obaj wracają do ringu po zwycięskich pojedynkach i obaj kończyli je fantastycznymi finiszami. Petsukumvit podczas ONE Friday Fight 8 zatrzymał w drugiej rundzie Petchmuangsriego Tded99, a jego najbliższy rywal dwie gale wcześniej nie dał najmniejszych szans Gingsanglekowi Tor Laksongowi, nokautując go w rundzie numer 2. Obaj mają w dorobku tytuły mistrza świata Muay Thai na stadionie Rajadamnern i wiedzą, że kolejne zwycięstwo przybliżyłoby ich do pierwszej piątki rankingu dywizji.Tuż przed głównym wydarzeniem wieczoru Sunvo TDed99 zadebiutuje w ONE przeciwko Petlampunowi Muadablampangowi w pojedynku Muay Thai w wadze do 130 funtów. Drugi z nich z publicznością ONE zapoznał się podczas gali ONE Friday Fights 8, kiedy to w swoim debiucie w organizacji znokautował Rambonga Sor Therapata. W piąte na pewno będzie chciał iść za ciosem, czy jednak będzie miał po swojej stronie tyle argumentów, żeby odnieść kolejne efektowne zwycięstwo?Emocji nie powinno zabraknąć również w starciu innego byłego mistrza Muay Thai na stadionie Rajadamnern, Mohawka Ngorbangkapiego, który w wadze muszej zmierzy się z Dentungtongiem Singhą Mawynnem. Emocje w tym pojedynku podgrzewa fakt, że obaj pochodzą z dwóch najlepszych szkół Muay Thai w Tajlandii - Mohawk reprezentuje PK Saenchai, a Dentungtong, Singha Mawynn. Obie placówki wypuściły w świat wielu mistrzów ONE Championship, możemy być więc pewni, że dobrze przygotowali swoje potencjalne przyszłe gwiazdy na to starcie.Trzy kolejne walki w Muay Thai to wewnętrzne starcia tajskie: Khunsuk Sor Dechapan vs Kohtao Petsomnuk w wadze atomowej, Tubtimthong Sor Jor Lekmuangnon vs Petchnumchai Sor Jor Tongprachin w kategorii do 122 funtów i Chalawan Ngorbangkapi vs Zeta Chor Chokamnuay w wadze do 124 funtów.Jeszcze wcześniej odbędą się cztery walki, w których tajscy wojownicy zmierzą się z rywalami z innych kontynentów. W wadze koguciej Tapaokaew Singha Mawynn skrzyżuje rękawice z utytułowanym Francuzem Rafim Bohicem, który w swojej karierze zdobył osiem tytułów mistrza świata Muay Thai. Z kolei Yodphupa Wimanair spróbuje przedłużyć swoją serię zwycięstw w ONE w potyczce z Włochem Samuelem Toscano. 19-letni Yodphupa w swoim debiucie dla organizacji efektownie pokonał Ilyasa Musaeva i w Bangoku będzie celował w kolejną wygraną. Zanim obaj pojawią się w ringu zobaczymy w nim jeszcze Samingdama Looksuana, który sprawdzi formę Irańczyka Javada Bigdeliego w wadze muszej oraz Nongama Fairtexa rywalizującego w wadze do 110 funtów z Chu Nga Sze z Hongkongu.Całą galę otworzą dodatkowo dwa ciekawe pojedynki w MMA w wadze piórkowej, w których malezyjski weteran Keanu Subba zmierzy się z Nurzamanem Ashbaevem z Kirgistanu, a Koreańczyk Do Gyeom Lee z Brazylijczykiem Guilherme Antunesem.Transmisja gal w piątek (7 kwietnia 2023 roku) od godziny 14.30 na antenie Fightklub.