Sportowy kwiecień w Polsat Box Go. Liga Mistrzów, ATP Monte Carlo i rozgrywki lig europejskich

Łukasz Szewczyk

• Sportowy kwiecień w Polsat Box Go

• Ćwierćfinały Ligi Mistrzów UEFA, mecze kluczowych drużyn w ramach zmagań o trofea lig europejskich, najlepsi tenisiści świata w prestiżowym turnieju ATP 1000 w Monte Carlo

11 kwietnia, we wtorek po Świętach Wielkanocnych, Liga Mistrzów UEFA wkroczy w fazę ćwierćfinałową - 8 najlepszych drużyn klubowych kontynentu będzie walczyć o awans do półfinałów. Wszystkie mecze, w tym największe hity: Manchester City - Bayern Monachium oraz Real Madryt - Chelsea Londyn, będą dostępne w pakiecie Polsat Box Go Sport na kanałach Polsat Sport Premium. Wybrane spotkania także w jakości 4K.Polsat Box Go w trakcie pokazywania meczów Ligi Mistrzów UEFA zapewnia kibicom dostęp do nowej funkcji - trybu statystyk. Kibice na bieżąco, w trakcie oglądania meczu mogą wyświetlać na ekranie najważniejsze statystki meczowe, m.in. posiadanie piłki, faule, strzały.Od 10 do 16 kwietnia Monte Carlo ponownie stanie się centrum światowego tenisa. W prestiżowym turnieju Rolex Monte Carlo Masters nie zabraknie Huberta Hurkacza, który obecnie zajmuje 12.miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistów. ATP 1000 Rolex Monte Carlo Masters będzie dostępny dla użytkowników pakietu na kanałach Polsat Sport.Piłkarskim wydarzeniem w ramach lig europejskich będzie hit ligi hiszpańskiej, w którym 23 kwietnia FC Barcelona zmierzy się z Atlético Madryt. Tego samego dnia, w ramach Serie A rozegrane zostanie spotkanie pomiędzy SSC Napoli z Bartoszem Bereszyńskim i Piotrem Zielińskim a Juventusem FC z Wojciechem Szczęsnym i Arkadiuszem Milikiem. Polacy zagrają także w meczach Ligue 1 Uber Eats: Paris Saint-Germain - RC Lens (Przemysław Frankowski, Łukasz Poręba, Adam Buksa) już 16 kwietnia oraz RC Lens (Przemysław Frankowski, Łukasz Poręba, Adam Buksa) - AS Monaco, 23 kwietnia. Mecze dostępne w pakiecie na kanałach Eleven Sports.W decydującą fazę wkracza siatkarska PlusLiga. Od 6 kwietnia najlepsze osiem drużyn wkroczy do fazy play-off spotkaniem Aluron CMC Warta Zwiercie - Indykpol AZS Olsztyn. Ćwierćfinały mogą potrwać od 12 aż do 19 kwietnia (kiedy zaplanowano 5 spotkanie tej fazy), z kolei półfinały od 22 do 30 kwietnia. Mecze siatkarskiej PlusLigi będzie można oglądać w Polsat Box Go Sport na sportowych antenach Polsatu.