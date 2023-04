Wielkanoc w AXN. Rodzinne kino i maraton filmów "Mission Impossible" (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Niemożliwa Wielkanoc w AXN

• Tom Cruise w serii filmów "Mission: Impossible" oraz ulubieni bohaterowie w kinowych hitach dla całej rodziny

Zarząd hotelu zmienił nieco regulamin w filmiei teraz pośród upiorów mogą w nim mieszkać także ludzie. No, ci nieco bardziej odważni ludzie. Ale Drac nie wszystko widzi w różowych (czy może raczej czarnych) barwach, obawia się bowiem, że jego półczłowieczy-półwampirzy wnuk nie przejawia symptomów wampira... Zamierza więc, łącząc siły z Frankiem, Murrayem i Griffinem, poddać go wampirzemu treningowi. Emisja w sobotę 8 kwietnia o 8:50 w AXN.W filmiePaka Draka wybierze się na ekskluzywne wakacje. Będą podróżować luksusowym potwornym statkiem. W końcu od codziennej pracy w Hotelu Transylwania trzeba kiedyś odpocząć. Czas na spokojne żeglowanie i korzystanie ze wszystkich dobrodziejstw statku - od upiornych zawodów w siatkówkę przez egzotyczne wycieczki aż po relaksujące opalanie pod światłem księżyca. Ale wakacje ze snów szybko stają się wakacjami z koszmarów, kiedy Mavis spostrzega, że Drac zakochał się w tajemniczej pani kapitan statku. Ericka ukrywa niebezpieczny sekret, który zagraża gatunkowi potworów. Emisja w sobotę 8 kwietnia o 11:25 w AXN.to ekranizacja książki Dana Browna, najlepiej sprzedającej się książki 2013 roku. Słynny badacz symboli Robert Langdon (Tom Hanks) budzi się z amnezją we włoskim szpitalu i odkrywa, że ktoś na niego poluje. Profesor razem z doktor Sienną Brooks (Felicity Jones) przemierzają Europę i ścigają się z czasem, pragnąc za wszelką cenę powstrzymać szaleńca, który chce zdziesiątkować ludzkość przy pomocy stworzonego w laboratorium wirusa. W rozwikłaniu zagadki ma im pomóc poemat Dantego. Emisja w sobotę 8 kwietnia br. o 22:50 w AXN.to film animowany na podstawie serii książek Beatrix Potter. Malarka Bea mieszka na wsi i pomaga rodzinie wesołego królika, Piotrusia. Jej sąsiad, McGregor, nienawidzi gryzoni i stara się za wszelką cenę je przepędzić. Gdy McGregor umiera na atak serca, jego rezydencję dziedziczy w spadku Thomas McGregor. Króliki rozpoczynają wojnę z nowym właścicielem. Emisja w niedzielę 9 kwietnia o godz. 13:20 w AXN.Akcja filmurozgrywa się po wydarzeniach z filmu Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Peter Parker (w tej roli Tom Holland) z pomocą swojego mentora Tony'ego Starka (Robert Downey Jr.), stara się pogodzić życie zwykłego nastolatka z Nowego Jorku z życiem superbohatera o imieniu Spider-Man, który musi stanąć do walki z niebezpiecznym przestępcą, Vulturem (Michael Keaton). Emisja w niedzielę 9 kwietnia o 20:00 w AXN.W filmie, agent specjalny Ethan Hunt (Tom Cruise) musi przerwać swój urlop i ruszyć do Sydney z misją powstrzymania groźnego wroga. Mężczyzna zbiera zespół, aby stawić czoła Seanowi Ambrose'owi (Dougray Scott), który wykradł groźnego wirusa i teraz zamierza wzbogacić się kosztem milionów niewinnych ludzi, wywołując epidemię na całym świecie. Trzykrotnie wyróżniony nominacją do Oscara Tom Cruise ("Jerry Maguire") po raz drugi wciela się w postać nieustraszonego bohatera, który musi dokonać niemożliwego. Emisja w poniedziałek 10 kwietnia o 10:00 w AXN.Tom Cruise po raz kolejny wciela się w Ethana Hunta w, ekscytującym thrillerze wyreżyserowanym przez J.J. Abramsa (Zagubieni, Agentka o stu twarzach). Zmuszony przez przełożonych (Laurence Fishburne i Billy Crudup) do powrotu do agencji, Hunt staje naprzeciw najokrutniejszego przeciwnika, z jakim dane mu było walczyć - bezwzględnego handlarza bronią Owena Daviana (zdobywca Oscara Philip Seymour Hoffman). Z pomocą członków zespołu IMF (Ving Rhames, Jonathan Rhys Meyers oraz Maggie Q) Ethan rozpoczyna niesamowity wyścig od Rzymu, aż po Szanghaj, by ocalić porwana agentkę (Keri Russell) i powstrzymać Daviana przed wyeliminowaniem następnego celu - swojej żony Julii (Michelle Monaghan). Emisja poniedziałek 10 kwietnia o 12:45 w AXN.W filmieoskarżony o terrorystyczny zamach bombowy na Kreml, agent IMF Ethan Hunt (Tom Cruise) wraz z resztą zespołu zostaje zwolniony z obowiązków w chwili, kiedy prezydent wdraża "Ghost Protocol". Pozostawiony bez środków i wsparcia, Ethan musi znaleźć sposób na oczyszczenie dobrego imienia agencji oraz uniemożliwienie kolejnego ataku. Sprawę komplikuje fakt, iż Ethan zostaje zmuszony do podjęcia się misji wraz z zespołem byłych agentów IMF, których osobistych motywów do końca nie poznał. Emisja w poniedziałek 10 kwietnia o 15:25 w AXN.Ethan Hunt (Tom Cruise), agent elitarnej rządowej jednostki Impossible Missions Force, po raz kolejny udowodni, że nie ma dla niego misji niemożliwej w filmie. Po rozwiązaniu IMF, Ethan zostaje na lodzie, sam przeciw wysoko wyspecjalizowanej sieci agentów, Syndykatowi, który jest zdeterminowany, by zaprowadzić na świecie nowy porządek. Służyć ma temu eskalacja ataków terrorystycznych. Ethan, nie mając innego wyjścia, skrzykuje starą gwardię, by stawić czoła groźnemu Syndykatowi. Dołącza do nich zdyskredytowana agentka brytyjskiego wywiadu, która może, ale nie musi, stać po stronie IMF. Emisja w poniedziałek 10 kwietnia o 18:15 w AXN.