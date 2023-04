MTV Movie & TV Awards 2023. Ogłoszono kandydatów do Złotych Popcornów

Łukasz Szewczyk

• MTV ogłasza powrót MTV Movie & TV Awards, w którym to widzowie wyróżniają najlepsze produkcje filmowe i telewizyjne minionego roku.

• Jakie tytuły oraz które gwiazdy kina i telewizji mają szansę na zdobycie Złotych Popcornów?

Największą szansą na wygraną mogą cieszyć się takie produkcje jak "Top Gun: Maverick", "Stranger Things" i "The Last of Us", które otrzymały po 6 nominacji. Tuż za nimi z możliwością zdobycia od publiczności czterech statuetek plasują się "Biały Lotos" i "Wednesday". Po dwie nominacje mają z kolei produkcje reality show - "Ekipa z New Jersey: Rodzinne wakacje", "RuPaul's Drag Race", "Żony Beverly Hills" i "Vanderpump Rules".na żywo ze słynnego Barker Hangar na antenie MTV w ponad 170 krajach na całym świecie, w tym w Polsce. W rolę prowadzącej wcieli się aktorka Drew Barrymore, której autorski program również ma szansę na zwycięstwo w tegorocznej edycji plebiscytu. Fani mogą oddawać głosy na swoich faworytów w 26 różnych kategoriach na stronie vote.mtv.com do poniedziałku 17 kwietnia do godziny 23:59.Producentami wykonawczymi MTV Movie & TV Awards 2023 są Bruce Gillmer, Wendy Plaut i Vanessa Whitewolf z MTV, a także Jesse Ignjatovic i Barb Bialkowski. Jackie Barba i Alicia Portugal pełnią funkcję kierowników wykonawczych ds. produkcji, a Lisa Lauricella i Mike Ostolaza są kierownikiami ds. talentów muzycznych.MTV Movie & TV Awards 2023 - Pełna lista nominowanych:NAJLEPSZY FILMAvatar: Istota wodyCzarna Pantera: Wakanda w moim sercuElvisNie!Krzyk VIUśmiechnij sięTop Gun: MaverickNAJLEPSZY SERIALStranger ThingsThe Last of UsBiały LotosWednesdayWolf PackYellowstoneYellowjacketsNAJLEPSZA ROLA W FILMIEAustin Butler -- ElvisFlorence Pugh -- Nie martw się, kochanieKeKe Palmer -- Nie!Michael B. Jordan -- Creed IIITom Cruise -- Top Gun: MaverickNAJLEPSZA ROLA W SERIALUAubrey Plaza -- Biały LotosChristina Ricci -- YellowjacketsJenna Ortega -- WednesdayRiley Keough -- Daisy Jones & The SixSadie Sink -- Stranger ThingsSelena Gomez -- Zbrodnie po sąsiedzkuNAJLEPSZY BOHATERDiego Luna -- Gwiezdne Wojny: AndorJenna Ortega -- WednesdayPaul Rudd -- Ant-Man i Osa: KwantomaniaPedro Pascal -- The Last Of UsTom Cruise -- Top Gun: MaverickNAJLEPSZY CZARNY CHARAKTERElizabeth Olsen -- Doctor Strange w multiwersum obłęduHarry Styles - Nie martw się, kochanieJamie Campbell Bower -- Stranger ThingsM3GAN - M3GANThe Bear -- Kokainowy miśNAJLEPSZY POCAŁUNEK (prezentowane przez Cheetos®)Anna Torv + Philip Prajoux - The Last Of UsHarry Styles + David Dawson - Mój policjantMadison Bailey + Rudy Pankow - Outer BanksRiley Keough + Sam Claflin - Daisy Jones & The SixSelena Gomez + Cara Delevingne - Zbrodnie po sąsiedzkuNAJLEPSZA ROLA KOMEDIOWAAdam Sandler - Zabójcze weseleDylan O'Brien - Nie w porządkuJennifer Coolidge - Wystrzałowe weseleKeKe Palmer - Nie!Quinta Brunson - Misja: PodstawówkaPRZEŁOMOWA ROLABad Bunny - Bullet TrainBella Ramsey - The Last Of UsEmma D'Arcy - Ród smokaJoseph Quinn - Stranger ThingsRachel Sennott - Bodies Bodies BodiesNAJLEPSZA SCENA WALKIBrad Pitt (Ladybug) vs. Bad Bunny (The Wolf) - Bullet TrainCourteney Cox (Gale Weathers) vs. Ghostface - Krzyk VIJamie Campbell Bower (Vecna) vs. Millie Bobby Brown (Eleven) - Stranger ThingsKeanu Reeves (John Wick) vs. Everyone - John Wick 4Escape from Narkina 5 - Gwiezdne Wojny: AndorNAJLEPIEJ ODEGRANA SCENA PRZERAŻENIAJennifer Coolidge - Biały LotosJesse Tyler Ferguson - Kokainowy miśJustin Long - BarbarzyńcyRachel Sennott - Bodies Bodies BodiesSosie Bacon - Uśmiechnij sięNAJLEPSZY DUETCamila Mendes + Maya Hawke - Zróbmy zemstęJenna Ortega + Thing - WednesdayPedro Pascal + Bella Ramsey - The Last Of UsSimona Tabasco + Beatrice Grannò - Biały LotosTom Cruise + Miles Teller - Top Gun: MaverickNAJLEPSZA BOHATERSKA OBSADAAnt-Man i Osa: KwantomaniaCzarna Pantera: Wakanda w moim sercuOuter BanksStranger ThingsTeen Wolf: The MovieNAJLEPSZA PIOSENKADemi Lovato - Still Alive (Krzyk VI)Doja Cat - Vegas (Elvis)Lady Gaga - Hold My Hand (Top Gun: Maverick)OneRepublic - I Ain't Worried (Top Gun: Maverick)Rihanna - Lift Me Up (Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu)Taylor Swift - Carolina (Gdzie śpiewają raki)NAJLEPSZY SERIAL DOCU-REALITYEkipa z New Jersey: Rodzinne wakacjeŻony Beverly HillsFamily Reunion: Love & Hip Hop EditionThe KardashiansVanderpump RulesNAJLEPSZE REALITY TV Z ELEMENTEM RYWALIZACJIAll-Star ShoreBig BrotherRuPaul's Drag Race: All-StarsThe Challenge: USATraitorsNAJLEPSZY PROWADZĄCY/PROWADZĄCADrew Barrymore - The Drew Barrymore ShowJoel Madden - Ink MasterNick Cannon - The Masked SingerRuPaul - RuPaul's Drag RaceKelly Clarkson - The Kelly Clarkson ShowNAJLEPSZY EKRANOWY ZESPÓŁ W PROGRAMIE REALITY (prezentowane przez SONIC®)Mike "The Situation" Sorrentino, Vinny Guadagnino, Pauly D (MVP) - Ekipa z New Jersey: Rodzinne wakacjeTori Deal and Devin Walker - The Challenge: Ride or DiesRuPaul Charles and Michelle Visage - RuPaul's Drag RaceAriana Madix, Katie Maloney, Scheana Shay, LaLa Kent - Vanderpump RulesGarcelle Beauvais and Sutton Stracke - Żony Beverly HillsNAJLEPSZY FILM DOKUMENTALNY O MUZYCEJennifer Lopez: HalftimeLove, LizzoSelena Gomez: nic o mnie beze mnieSherylThe Day the Music Died: The Story of Don McLean's American Pie