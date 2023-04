"Niedziela na luzie". Nowe pasmo familijne w Stopklatce

Łukasz Szewczyk

• Gwiazdy światowego kina, produkcje, które bawią i wzruszają całą rodzinę oraz historie, które umilą leniwe niedzielne popołudnia.

• Od 16 kwietnia, w każdą niedzielę o godz. 12:00, Stopklatka pokaże filmy familijne.

(emisja 16 kwietnia) to komedia z iście baśniową obsadą - Julia Roberts jako Zła Królowa oraz Lily Collins (zapamiętana z roli stylowej "Emily w Paryżu") jako śliczna królewna. Śnieżka kończy 18 lat i zaczyna się interesować sytuacją w królestwie, którym po śmierci jej ojca despotycznie i niegospodarnie rządzi królowa, jej macocha. Dziewczyna zamierza odzyskać tron, dlatego królowa pozbywa się jej z zamku, a dziury w pałacowym budżecie planuje załatać poprzez małżeństwo z przystojnym i bajecznie bogatym księciem. Sprawy się skomplikują, kiedy Śnieżka powróci, aby walczyć o swoje racje na czele bandy siedmiu krasnali-rabusiów. Zła Królowa popadnie w nie lada tarapaty: waleczna Śnieżka zamierza jej odebrać nie tylko władzę, ale także... kandydata na męża. Spektakularne kostiumy przyniosły filmowi nominację do Oscara.Czy to możliwe, by mężczyzna został... matką? Zwariowana komedia(emisja 23 kwietnia) pokazuje, że nie ma granic, których nie przekroczyłby prawdziwy naukowiec, aby udowodnić słuszność swojej tezy. Doktor Alexander Hesse (Arnold Schwarzenegger) prowadzi badania nad cudownym lekiem, mającym zapewniać zdrowy przebieg ciąży. Pragnąc dowieść skuteczności substancji wynalezionej wraz z Dr Larrym Arbogastem (Danny DeVito), pozwala wszczepić sobie zapłodnioną komórkę jajową. Szokujący eksperyment wymyka się spod kontroli, gdy Alex zaczyna przejawiać instynkty, o które nigdy siebie nie podejrzewał. Pod ich wpływem mężczyzna postanawia, że urodzi dziecko.Czy w jesieni życia można zacząć wszystko od nowa? Odważyć się całkowicie zmienić swoje otoczenie? W ramach nowego pasma widzów rozbawi i wzruszy brytyjska komedia(emisja 30 kwietnia), która w lekki sposób odpowiada na te pytania. Grupa emerytów wyrusza w podróż do Indii zachęcona obietnicą luksusowej emerytury w egzotycznym resorcie. Na miejscu okazuje się, że seniorzy mogą zapomnieć o drinkach z palemką i sielskim odpoczynku, bo ich hotel jest rozpadającą się ruiną zarządzaną przez nierozgarniętego chłopaka. Angielscy emeryci nieoczekiwanie jednoczą siły i postanawiają wziąć sprawy w swoje ręce, by przywrócić zaniedbanemu miejscu dawny blask. W głównych rolach występują: laureatki Oscara Judi Dench i Maggie Smith, oraz zdobywcy nagrody BAFTA: Dev Patel, Bill Nighy i Tom Wilkinson.