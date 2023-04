TVP kręci nowy serial kostiumowy "Matylda"

Łukasz Szewczyk

• Trwają zdjęcia do serialu kostiumowego produkcji Telewizji Polskiej "Matylda".

• Historia opowiada o losach młodej buntowniczki, córki uczestnika powstania styczniowego.

• W tej opowieści XIX-wieczna przyzwoitość nieraz ustąpi miejsca wielkiej namiętności, a dobro będzie musiało stoczyć niebezpieczną bitwę ze złem...

Telewizja Polska rozpoczęła produkcję nowego serialu kostiumowego pt. "Matylda", którego akcja rozgrywa się na Lubelszczyźnie. Jest kilkanaście lat po powstaniu styczniowym - wojnie partyzanckiej, która wpłynęła na dzieje narodu polskiego. Tytułowa bohaterka, niespełna osiemnastoletnia Matylda Bilińska, jest córką powstańca, zamożnego ziemianina zesłanego na Sybir. Matylda to niespokojna dusza, ciekawa świata, której nie wystarczają nauki wpajane dziewczętom na pensji. Jej buntownicza natura sprawia, że musi szukać pomocy u najbliższej rodziny w urokliwym majątku na wsi. To tam przeżyje pierwszą miłość, odkryje prawdę o swoich najbliższych i nauczy się żyć na własnych warunkach. Przede wszystkim jednak stanie oko w oko ze śmiertelnym wrogiem..."Matylda" to saga o wielkiej namiętności, heroicznej walce dobra ze złem, zdradzie, zemście i zadośćuczynieniu. W tle natomiast rozgrywają się historyczne wydarzenia tamtych czasów - emancypacja kobiet, kolaboracja z zaborcą, emigracja zarobkowa. Bohaterowie stanowią niemal cały przekrój ówczesnego społeczeństwa - od arystokracji i ziemiaństwa poprzez inteligencję pracującą oraz chłopów.Reżyserem serialu jest Krzysztof Lang. Zagrają w nim m.in: Małgorzata Buczkowska, Dariusz Chojnacki, Robert Czebotar, Ireneusz Czop, Urszula Grabowska, Mirosław Haniszewski, Jędrzej Hycnar, Maria Kowalska, Anita Szepelska, Kamil Szeptycki.Emisja serialu przewidziana jest na rok 2024.