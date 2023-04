Polska premiera serialu "Ministerstwo czasu" na antenie SCI FI (wideo)

Łukasz Szewczyk

• "Ministerstwo czasu" to hiszpańska produkcja, która zachwyca niesamowitymi strojami od cnotliwego średniowiecza, przez barokowy przepych, po chłopięcy szyk lat XX

• Polska premiera na antenie SCI FI

Specjalne biura powołane do pilnowania ram czasowych mają długą historię w kinie science fiction, a ten serial z Hiszpanii oferuje świeże spojrzenie na to, co można nazwać hołdem złożonym temu gatunkowi. Wraz z innymi poborowymi z różnych epok historycznych, owdowiały sanitariusz Julián Martínez zostaje zwerbowany do tajnego departamentu rządowego - Ministerstwa Czasu. Julián staje się częścią jednego z kilku zespołów, których zadaniem jest powstrzymanie przechwycenia historii przez wścibskich intruzów, którzy wykorzystują tajne portale czasu do własnych nikczemnych celów. Jak można się było spodziewać, okazuje się, że jest to praca na pełen etat.Polska Premiera "Ministerstwo czasu" w czwartek (6 kwietnia) o godz. 22:00 na kanale SCI FI.