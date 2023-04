"Światełko". Poruszający serial National Geographic od maja w Disney+ (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Disney+ udostępnił pierwszy, oficjalny zwiastun nowego serialu oryginalnego National Geographic "Światełko".

• Serial jest inspirowany niezwykłą historią życia Miep Gies - Holenderki, która ryzykując swoim życiem, ukrywała w Amsterdamie Anne Frank oraz jej rodzinę.

"Światełko" to produkcja oparta na inspirującym życiorysie Miep Gies (Bel Powley) - młodej i beztroskiej kobiety, której życie ulega zmianie, kiedy jej szef Otto Frank (Liev Schreiber) prosi o pomoc w ukryciu rodziny przed nazistami. Przez kolejne 2 lata Miep, jej oddany mąż Jan (Joe Cole) oraz kilkoro innych cichych bohaterów drugiej wojny światowej czuwają nad bezpieczeństwem rodzin Franków, van Pelsów i doktora Pfeffera, ukrywających się w sekretnym aneksie, przylegającym do budynku biurowego.Serial "Światełko" to opowieść przedstawiająca wyjątkową wrażliwość na los drugiego człowieka, jednocześnie odkrywająca prawdziwe ludzkie historie. To także trudne wybory, przed którymi musiała stanąć Miep Gies. Mimo niebezpieczeństwa, jakie niosły jej decyzje, miała odwagę przeciwstawić się panującej nienawiści.Nakręcony w Amsterdamie i Pradze serial ujawnia prawdziwą skalę pomocy udzielanej przez holenderskie małżeństwo - oprócz chronienia przed nazistami ośmiu osób w oficynie Miep i Jan za pośrednictwem holenderskiego ruchu oporu wspierali także wielu innych potrzebujących, zarówno w Amsterdamie, jak i okolicach. To również Gies znalazła zapiski Anne Frank i przechowywała je do czasu, aż Otto Frank mógł bezpiecznie podzielić się ze światem historią swojej córki i jej świadectwem dla przyszłych pokoleń.W serialu występują również: Amira Casar, która gra Edith Frank, matkę Margot i Anne; Billie Boullet, która wciela się w rolę Anne Frank; Ashley Brooke grająca starszą siostrę Anne, Margot Frank. A także Andy Nyman jako Hermann van Pels, Caroline Catz jako Auguste van Pels, Rudi Goodman jako Peter van Pels i Noah Taylor jako dr Fritz Pfeffer, którzy również ukrywali się w aneksie z rodziną Franków. Ponadto, na ekranie zobaczymy też: Eleanor Tomlinson jako Tess, najlepszą przyjaciółkę Miep; współpracowników Miep: Sally Messham jako Bep Voskuijl, Ian McElhinney wystąpi jako Johannes Kleiman i Nicholas Burns jako Victor Kugler oraz Liza Sadovy jako pani Stoppelman, Laurie Kynaston jako Casmir i Sebastian Armesto jako Max Stoppelman.Serial "Światełko" został wyprodukowany przez ABC Signature i Keshet Studios dla National Geographic. Twórcami i producentami wykonawczymi są Joan Rater i Tony Phelan (ABC "Grey's Anatomy: Chirurdzy", CBS "Fire Country"). Producentką wykonawczą jest także zdobywczyni nagrody Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych i nominowana do nagrody Emmy® Susanna Fogel ("Stewardesa", "Cat Person"), która wyreżyserowała większość odcinków, w tym także pilotażowy. Producentami wykonawczymi są również William Harper, Peter Traugott i Lisa Roos z Keshet Studios, Alon Shtruzman z Keshet International oraz Avi Nir z Keshet Media Group.