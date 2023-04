"Cykruśniki" kabaretu Hrabi i i koncert "100 lat Disneya" - rozrywkowa wielkanoc w Polsacie

Łukasz Szewczyk

• Rozrywkowa Wielkanoc z Polsatem

• W pierwszy dzień świąt Kabaret Hrabi w swoim programie "Cykruśniki"

• W Lany Poniedziałek koncert na 100-lecie Disneya

Kabaret "Hrabi" w "Cyrkuśnikach" to jedyna w swoim rodzaju Joanna Kołaczkowska - ksywka Lola lub Asior, Darek Kamys - Kamol, Łukasz Pietsch jako Lopez oraz Tomasz Majer - ksywka Bajer.W swoim programie "Hrabi" całkowicie oddaje się w ręce publiczności, przyzwala na wiele i spełnia życzenia widowni. Wchodzenie w interakcje z publicznością to ich specjalność. Nie wyśmiewają polityki, od kościoła również trzymają się z daleka, a bohaterami ich skeczów są zazwyczaj zwykli ludzie osadzeni w szeroko pojętej rzeczywistości. Dowcip, nieoczywista gra słów, kunszt aktorski i wokalny czynią z nich artystów niemalże doskonałych. Niemalże, bo w "Hrabim" rzeczywistość jest mocno przerysowana i absurdalna, przykładowo: możemy dowiedzieć się jak prawidłowo zdjąć kota z drzewa, a skecze wcale nie muszą mieć pointy.Z kolei w Lany Poniedziałek na antenie Polsatu filmowy Dzień Disney . Z okazji 100-lecia Disneya Polsat wprowadzi swoich widzów w bajkowy świat największych muzycznych przebojów z kultowych filmów wytwórni Disney i Pixar, w wykonaniu największych gwiazd polskiej estrady.Podczas koncertu usłyszymy między innymi utwory z "Króla lwa", "Małej Syrenki" , "Krainy lodu" i "Vaiany". "Pieśń o miłości (Miłość rośnie wokół nas)" zaśpiewa Michał Szpak, "Na morza dnie" - Andrzej Kozłowski, "Naprawdę chcę" - bryska, "Drobnostkę" - Igor Kwiatkowski, Kayah i Maciej Musiałowski wykonają utwór "Wspaniały świat" z "Aladyna", Cleo "Ani słowa" z "Herkulesa", "Nie mówimy o Brunie" z filmu "Nasze magiczne Encanto"- chór Sound'n'Grace, "Piekną i Bestię" i "Chwytam wiatr" - Beata Kozidrak i wiele, wiele innych. Wszyscy zaś wykonawcy razem z całą publicznością na sam finał brawurowo zaśpiewają wspólnie "Hakuna Matata".- mówi Nina Terentiew, członek Rady Nadzorczej Telewizji Polsat.Na scenie Teatru Polskiego zobaczymy także efektowne widowisko z wykorzystaniem oryginalnych fragmentów filmów, z których dana piosenka pochodzi. Gośćmi specjalnymi koncertu będą Myszka Miki, Myszka Minnie, Kaczor Donald oraz Kaczka Daisy, które specjalnie na to wydarzenie przyleciały z Disneylandu w Paryżu. Wykonawcom będzie towarzyszyła Grott Orkiestra, a koncert poprowadzi Paulina Sykut-Jeżyna i Kacper Kuszewski.