Prime Video z tematycznymi subskrypcjami. OUT TV, Hayu, koncerty, karaoke

Łukasz Szewczyk

• Amazon rozszerza usługę Prime Video o nowe opcje

Oferowana przez Amazon platforma streaminogwacieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Jednym z elementów przyciągających jest oferta cenowa. Roczna subskrypcja to 49 zł, a miesięczna w cenie 10,99. Nowi użytkownicy mogą skorzystać z bezpłatnego 30-dniowego okresu próbnego. Oprócz dostępu do popularnych i nagradzanych filmów oraz seriali, w tym produkcji Amazon Originals, w ramach subskrypcji użytkownicy otrzymują dostęp także do darmowych gier w ramach Prime Gaming oraz darmowej dostawy milionów produktów, bez minimalnej kwoty zamówienia i specjalnych okazji na platformie sprzedażowej Amazon.W tym roku Amazon mocniej zainwestował w oryginalne produkcje własne. Od kilku dni w serwisie dostępny jest polski film dokumentalny. Z kolei tuż po świętach zadebiutuje polskie show komediowe, którego prowadzącym jest Cezary Pazura. Dodatkowo, ramach subskrypcji Prime Video, w ofercie regularnie pojawią się polskie produkcje filmowe, wśród nich m.in.czyTo nie koniec nowości w Polsce. Amazon rozwija swoje telewizyjne usługi w naszym kraju. Polscy użytkownicy serwisu zyskali dostęp do usługi Prime Video Channels, w ramach której można subskrypcji tematycznych kanałów. Obecnie w Polsce dostępne są następujące subskrypcje:(7-dniowy okres próbny, później 10 zł miesięcznie) - kanał dla społeczności LGBT+. W ofercie filmy, seriale i programy o tematyce LGBT+. Wiele produkcji dostępnych jest z polskimi napisami(7-dniowy okres próbny, później 19,99 zł miesięcznie) to kanał oferujący programy rozrywkowe, lifestylowe, reality-show oraz dokumenty wyprodukowane przez NBCUniversal. Produkcje głównie w oryginale wersji językowej(7-dniowy okres próbny, później 10 zł miesięcznie) - kanał z koncertami największych gwiazd. W ofercie różne gatunki muzyczne m.in. pop, rock, muzyka alternatywna, rap, hip-hop, jazz, muzyka klasyczna, country, folk, blues, funk, soul czy muzyka latynoamerykańska(7-dniowy okres próbny, później 10 zł miesięcznie) - kanał z muzyką do karaoke• Pash (14-dniowy okres próbny, później 14,99 zł miesięcznie) - kanał z produkcjami dla dzieci i całej rodziny. Wybrane produkcje w polskiej wersji językowej i z polskimi napisami.Do subskrypcji kanałów tematycznych wymagane jest posiadanie aktywnej usługi Prime Video.Amazon Prime, flagowy program członkowski dla klientów Amazon, ma ponad 200 mlnsubskrybentów w 25 krajach. W Polsce został wprowadzony 12 października 2021 roku.