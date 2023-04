Liverpool kontra Arsenal, hity na szczycie Bundesligi - wielkanocny weekend w Viaplay sport

Łukasz Szewczyk

• Liverpool chce zatrzymać Kanonierów. Fabiański w derbach Londynu - 30. kolejka Premier League

• Bayern kontra Freiburg, Borussia kontra Union - czyli starcia na szczycie w 27. kolejce Bundesligi

Arsenal znakomicie radzi sobie od początku rozgrywek, a drobny kryzys firmy, jaki przydarzył się podopiecznym Mikela Artety na początku lutego, trwał tylko trzy mecze. Od tamtej pory 'Kanonierzy' odnieśli siedem ligowych zwycięstw z rzędu i w drodze po tytuł zagrozić może im już tylko Manchester City, który traci do lidera osiem punktów i ma rozegrany jeden mecz mniej.W poprzedniej kolejce formę 'The Citizens' sprawdził Liverpool. The Reds przegrali na The Etihad Stadium 1:4, a teraz zmierzą się z liderem przed własną publicznością. Zawodnicy Juergena Kloppa muszą wziąć się do pracy, bowiem porażka z City i remis w środku tygodnia w zaległym meczu z Chelsea (0:0) zepchnął ich na dopiero ósmą pozycję w tabeli, a wizja gry w Europie w następnym sezonie zaczęła się niebezpiecznie oddalać.Tymczasem City zagra z ostatnim w tabeli Southampton i każdy wynik inny niż zwycięstwo wicelidera będzie sensacją. Podstawowym obrońcą 'Świętych' jest Jan Bednarek. Z pewnością Polak będzie miał w sobotę dużo pracy, tym bardziej, że po trzytygodniowej przerwie spowodowanej kontuzją pachwiny do gry wraca największa gwiazda ekipy z Manchesteru, super strzelec Erling Haaland. Norweg w 26 ligowych występach zdobył aż 28 bramek i bez wątpienia jest motorem napędowym ofensywnych poczynań swojego klubu.Przez pięć tygodni z powodu urazu i operacji twarzoczaszki pauzował z kolei Łukasz Fabiański. Polski bramkarz wrócił między słupki bramki West Hamu przed tygodniem i zanotował kilka bardzo ważnych interwencji w zwycięskim starciu z Southampton (1:0). Cóż z tego skoro zaledwie trzy dni później Młoty zostały rozgromione przez Newcastle (1:5) i ponownie niebezpiecznie zbliżyły się do strefy spadkowej. W ten weekend West Ham jedzie na Craven Cottage, gdzie w derbach Londynu zmierzy się z klubem środka tabeli, Fulham.Z powodu naciągnięcia mięśnia na boisku nie zobaczymy Matty'ego Casha. Obrońca Aston Villi nie będzie zdolny do gry jeszcze przez około 10 dni. W sobotę 'The Villains' podejmą Nottingham Forest.Zmiana szkoleniowca najwyraźniej pomogła Bawarczykom. Podczas marcowej przerwy na mecze reprezentacji Juliana Nagelsmanna zastąpił Tomas Tuchel, który miał przygotować drużynę do szlagierowego starcia z 'Żółto-Czarnymi' i obrony tytułu. Misja ta rozpoczęła się od sukcesu - w ubiegły weekend Bayern rozgromił w Der Klassikerze Borussię 4:2, a prowadził już 4:0.Bayern wrócił na fotel lidera i nie zamierza go opuszczać, tym bardziej, że do końca sezonu pozostało już tylko osiem kolejek. Wielkanocna seria spotkań zapewne rozjaśni nieco sytuację w czołówce, gdzie panuje spory ścisk. Wszystko dlatego, że już w sobotę dojdzie do dwóch niezwykle ciekawych starć, pierwszej z czwartą i drugiej z trzecią ekipą w ligowej tabeli. Monachijczycy jadą bowiem do Freiburga, a tracąca do nich ledwie dwa oczka Borussia podejmie na Signal Iduna Park Union Berlin.O sporym rozczarowaniu mogą mówić Rafał Gikiewicz, Robert Gumny i ich koledzy z Augsburga. Przed tygodniem bawarski klub prowadził już 2:0 z Wolfsburgiem, aby stracić dwa gole w samej końcówce i ostatecznie podzielić się z rywalami punktami (2:2). Polski bramkarz i obrońca rozegrali pełne spotkanie, podobnie jak skrzydłowy Jakub Kamiński w szeregach 'Wilków'.Oba "polskie" kluby znajdują się w środku stawki, podobnie zresztą jak ich najbliżsi rywale. W sobotę Augsburg zagra przed własną publicznością z FC Koeln, a w niedzielę Wolfsburg zmierzy się na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach.Tymczasem Marcin Kamiński ogląda mecze Schalke z ławki rezerwowych lub trybun i wciąż czeka na swoje szanse od trenera Thomasa Reisa. W jeszcze gorszej sytuacji jest Jacek Góralski, dla którego brakuje miejsca nawet w szerokim składzie VfL Bochum.Plan transmisji:Sobota (8 kwietnia)• godz. 13:30 Premier League:Komentarz: Andrzej Twarowski i Michał Gutka• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Juza i Tomasz Urban• godz. 15:30 Bundesliga:Ko8mentarz: Szymon Ratajczak i Wojciech Górski• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Wolski i Radosław Gilewicz• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Dawid Król i Piotr Majchrzakgodz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Michał Skiba i Mateusz Skwierawski• godz. 16:00 Premier League:Komentarz: Adam Delimat i Wojciech Piela• godz. 16:00 Premier League:Komentarz: Kamil Kania i Dawid Szymczak• godz. 16:00 Premier League:Komentarz: Piotr Domagała i Jarosław Koliński• godz. 16:00 / Premier League:Komentarz: Tomasz Górski• godz. 16:00 Premier League:Komentarz: Mariusz Hawryszczuk i Michał Borkowski• godz. 16:00 Premier League:Komentarz: Marcin Pawłowski i Maciej Łuczak• godz. 18:30 Premier League:Komentarz: Szymon Ratajczak i Michał Gutka• godz. 18:30 Bundesliga:Komentarz: Tomasz Górski i Wojciech GórskiNiedziela (9 kwietnia):• godz. 15:00 Premier League:Komentarz: Szymon Ratajczak i Michał Gutka• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Wolski i Wojciech Górski• godz. 17:30 Premier League:Komentarz: Przemysław Pełka i Paweł Grabowski• godz. 17:30 Bundesliga:Komentarz: Mariusz Hawryszczuk i Mateusz Skwierawski• godz. 19:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Borek i Marcin Borzęcki