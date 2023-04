Derby Katalonii, klasyk ligi portugalskiej, Ekstraliga - wielkanocny weekend w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W okresie świątecznym widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć piłkarskie derby Katalonii, w których FC Barcelona zmierzy się z Gironą FC.

• Gratką dla fanów ligi portugalskiej będzie mecz na szczycie pomiędzy SL Benfiką a FC Porto. Emocji nie zabraknie także we Włoszech i Francji,

• Z kolei kibice żużla mogą szykować się na pierwsze spotkania nowego sezonu PGE Ekstraligi

Nowy sezon żużlowej PGE Ekstraligi wystartuje w świąteczną sobotę w Toruniu, gdzie tamtejszy FOR NATURE SOLUTIONS KS APATOR zmierzy się z EBUT.PL STALĄ Gorzów. Na Motoarenie kibice zobaczą w akcji takich zawodników, jak Patryk Dudek, Robert Lambert, Anders Thomsen czy Martin Vaculík. Gospodarze postarają się w tym spotkaniu o rewanż za ćwierćfinałowy dwumecz z poprzedniej kampanii, w którym przegrali z gorzowianami różnicą 10 punktów.W drugim z sobotnich starć ZOOLESZCZ GKM Grudziądz podejmie WŁÓKNIARZ Częstochowa. Gospodarze w konfrontacji z brązowymi medalistami minionych rozgrywek liczą na dobrą postawę wracającego po kontuzji Nickiego Pedersena oraz nowych zawodników - Maksa Fricke'a i Gleba Czugunowa. Z kolei goście swoje nadzieje pokładają w duńskim duecie Leon Madsen - Mikkel Michelsen.FC Barcelona coraz pewniej zmierza po tytuł mistrza Hiszpanii, ale w 28. kolejce musi bardzo uważać, bo czeka ją derbowe starcie z Gironą FC. Bezpośrednie konfrontacje katalońskich ekip dostarczają zwykle sporych emocji. Podobnie powinno być tym razem, ponieważ zespół z Girony spisuje się nadspodziewanie dobrze i jest bliski awansu do górnej połowy tabeli. Kibice Barçy liczą, że formą ponownie błyśnie Robert Lewandowski, który w miniony weekend zanotował dwa trafienia i asystę w spotkaniu z Elche CF. Dobra dyspozycja Polaka może okazać się kluczowa w tym meczu zarówno dla całej drużyny, jak i w kontekście jego rywalizacji o koronę króla strzelców LaLiga Santander. Obecnie "Lewy" jest liderem tej klasyfikacji i ma o trzy gole więcej niż ubiegłoroczny triumfator, Karim Benzema.W innym ciekawie zapowiadającym się starciu walczący o awans do kolejnej edycji Ligi Mistrzów Real Sociedad zagra u siebie z broniącym się przed spadkiem Getafe CF. Zespół z San Sebastian jest faworytem, ale należy przypomnieć, że Getafe jest niepokonane w LaLiga Santander od początku marca, a w jesiennej konfrontacji tych ekip pokonało Real 2:1.SL Benfica i FC Porto są najsłynniejszymi klubami w Portugalii, a mecze pomiędzy nimi cieszą się dużym prestiżem i są określane jako O Clássico. Obecnie zespoły te znajdują się na dwóch czołowych miejscach tabeli, więc ich starcie będzie miało wielki wpływ na losy walki o mistrzostwo Portugalii. Na osiem kolejek przed finiszem sezonu prowadząca w stawce drużyna z Lizbony ma dziesięć punktów przewagi nad Porto i jeśli na Estádio da Luz wygra, to będzie już niemal pewna trofeum. Natomiast zwycięstwo gości sprawi, że różnica zmniejszy się do siedmiu "oczek" i zmagania o tytuł pozostaną sprawą otwartą. Kibice mogą spodziewać się ofensywnych popisów, bo na boisku pojawią się tak skuteczni piłkarze, jak João Mário, Mehdi Taremi, Gonçalo Ramos czy Galeno.S.S. Lazio i Juventus FC prezentują się bardzo dobrze i walczą o awans do następnej edycji europejskich pucharów. Ich konfrontacja na Stadio Olimpico jest zapowiadana jako największy hit świątecznej kolejki Serie A. Ekipa z Rzymu w sześciu ostatnich meczach nie tylko nie doznała porażki, ale nawet nie straciła gola. Bramkarz Biancocelestich, Ivan Provedel, zanotował w tym sezonie aż 17 czystych kont, co jest najlepszym wynikiem w lidze. Jego pojedynki z groźnymi napastnikami Juve, Arkadiuszem Milikiem, Dusanem Vlahoviciem i Moise Keanem, będą jedną z atrakcji tego widowiska. Na brak pracy nie będzie mógł narzekać również golkiper Starej Damy Wojciech Szczęsny, który stanie twarzą w twarz z Ciro Immobile i Mattią Zaccagnim, jednym z najgroźniejszych duetów Serie A.Sporych emocji można spodziewać się też na Stadio Via del Mare, gdzie znajdujące się tuż nad strefą spadkową US Lecce zmierzy się z prowadzącym w tabeli SSC Napoli. Jeszcze kilka dni temu za murowanego faworyta tej konfrontacji należałoby uznać gości z Neapolu, jednak po ich niedzielnej porażce 0:4 z AC Milanem, niczego nie można być pewnym. Piotr Zieliński i spółka chcą jak najszybciej wrócić na zwycięską ścieżkę, ale Lecce to niewygodny rywal dla silnych ekip. Doświadczyli tego także neapolitańczycy, którzy w dwóch ostatnich spotkaniach z tym zespołem zdobyli łącznie zaledwie jeden punkt.Paris Saint-Germain utrzymuje prowadzenie w ligowej tabeli, jednak dwie porażki z rzędu, ze Stade Rennais i Olympique Lyonnais, sprawiły, że tytuł mistrzowski dla tego klubu stanął pod znakiem zapytania. W ten weekend podopiecznych trenera Christophe'a Galtiera czeka kolejne trudne zadanie, bo ich rywalem będzie niepokonane w lidze od 2 stycznia OGC Nice. Zespół z Lazurowego Wybrzeża walczy o awans do europejskich pucharów, dlatego z pewnością stawi PSG silny opór. Dla defensywy paryżan najważniejsze będzie powstrzymanie skutecznego Terema Moffiego, który zdobył w tym sezonie aż 16 bramek. Z kolei w ofensywie stołecznej drużyny powinni dominować Kylian Mbappé oraz szukający swojego pierwszego trafienia w lidze od 4 marca Leo Messi.Plan transmisji:Piątek (7 kwietnia):• 16:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 18:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zieliński• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 2)komentarz: Sebastian Chabiniak, Piotr Czachowski• 20:55 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Mateusz MajakSobota (8 kwietnia):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Grzyb, Mikołaj Kruk• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Świerżyński, Marcin Gazda• 14:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 16:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Mateusz Święcicki, Marcin Nowomiejski• 16:25 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Eryk Szpruch, Piotr Czachowski• 17:30 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Anita Mazur, Adrian Miedziński• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Patryk Mirosławski, Mikołaj Kruk• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 3)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Grzyb, Sebastian Chabiniak• 20:15 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Marcin Musiał, Maciej Markowskistudio: Marcelina Rutkowska-Konikiewicz, Rafał Dobrucki• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, transmisja również w natywnym 4K)komentarz: Julian Kowalski, Tomasz Zieliński• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Adrian Gątarek• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (9 kwietnia):• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Eryk Szpruch, Marcin Gazda• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Dominik Guziak, Michał Świrkula• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świerżyński• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Grzyb, Adrian Gątarek• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 1)komentarz: Tomasz Zieliński, Mateusz Majak• 23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (10 kwietnia):• 20:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniakstudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 21:00 "Magazyn PGE Ekstraligi" (Eleven Sports 2)