Derby Poznania, start Ekstraligi, multiliga NBA - wielkanocny weekend z Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Wielkanocy weekend sportowy z Canal+

• Inauguracja sezonu żużlowego w PGE Ekstralidze oraz 1. Lidze Żużlowej

• Mecz na szczycie hiszpańskiej LaLiga Santander oraz derby Poznania w PKO BP Ekstraklasie,

W związku z obchodami Świąt Wielkiej Nocy, 27. kolejka PKO BP Ekstraklasy rozpoczęła się w czwartek, kiedy to rozegrano dwa spotkania. W pierwszym z nich Piast Gliwice pokonał 1:0 Śląsk Wrocław, a autorem jedynej bramki był Jorge Felix. Gliwiczanie wygrali już trzecie spotkanie z rzędu i awansowali na siódmą lokatę, natomiast Wrocławianie coraz częściej muszą spoglądać w dolną część tabeli. Ich przewaga nad strefą spadkową wynosi tylko dwa "oczka". W drugim z czwartkowych meczów zespoły podzieliły się punktami. Górnik Zabrze zremisował 1 do 1 z Koroną Kielce.W piątek nie odbędzie się żadne spotkanie, natomiast w sobotę na kibiców piłki nożnej czekają aż cztery mecze PKO BP Ekstraklasy. Zmagania rozpoczną się w Płocku i będzie to pojedynek drużyn, które na zwycięstwo czekają od miesiąca. Zarówno Wisła, jak i Zagłębie, swoje ostatnie zwycięstwa odniosły na początku marca i w trzech ostatnich spotkaniach remisowały lub przegraywały. Następnie Widzew Łódź, na własnym stadionie, podejmie Stal Mielec. Łodzianie na ligowe zwycięstwo czekają od 17 lutego i z pewnością będą chcieli przerwać tę niezbyt dobrą passę, ale rywale tak łatwo na to nie pozwolą. Podopieczni trenera Kieresia cały czas walczą o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie i każdy punkt dla drużyny z Mielca może okazać się na wagę złota. Kolejnym meczem będzie starcie Pogoni z Cracovią. Zespół ze Szczecina po ostanim remisie z Lechem Poznań będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę i w przypadku zwycięstwa, zrównać się liczbą punktów z trzecim w tabeli Lechem.Ostatnim sobotnim meczem będą derby Poznania. Lech Poznań zagra z Wartą Poznań. Pojedynek trzeciej z piątą drużyną ligowej tabeli, a różnica punktowa między tymi zespołami wynosi tylko sześć punktów. W przypadku wygranej Warty, zespół trenera Dawida Szulczka włączy się do walki o europejskie puchary.W wielkanocną niedzielę PKO BP Ekstraklasa nie będzie grać, a 27. kolejkę zakończą trzy poniedziałkowe pojedynki. Rywalizacja o ligowe punkty wystartuje w Białymstoku, gdzie Jagiellonia już pod wodzą nowego trenera zmierzy się z Lechią Gdańsk. Nowym szkoleniowcem "Dumy Podlasia" został Adrian Siemieniec, który stał się tym samym najmłodszym szkoleniowcem w Ekstraklasie. Następnie na boisko wybiegną piłkarze Radomiaka oraz Rakowa. Lider z Częstochowy, po porażce z Legią, będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżką. Natomiast Radomiak będzie robił wszystko, aby wywalczyć punkty. W czterech ostatnich meczach zespół z Radomia sięgnął tylko po jedno "oczko". Ostatnim meczem tej serii gier będzie rywalizacja Miedzi Legnica z Legią Warszawa. Zespół z Legnicy przegrał trzy ostatnie spotkania i reszta stawki coraz bardziej "odjeżdża". Natomiast Legia po wygranej nad liderem, będzie chciała zdobyć kolejny komplet punktów i napierać na Raków.Rywalizacja na hiszpańskich boiskach rozpocznie się już w piątek, a na boisku zmierzą się ze sobą Sevilla oraz Celta Vigo. W sobotę kibice będą świadkami hitu tej serii gier. Real Madryt na własnym stadionie podejmie Villarreal. "Królewscy" po fantastycznym zwycięstwie nad Barceloną w środku tygodnia, wracają do ligowego grania. Strata do lidera jest duża, ale dopóki piłka w grze. W innym sobotnim meczu, Espanyol zagra z Athletikiem Bilbao.W niedzielnych spotkaniach będziemy świadkami pojedynków Realu Valladolid z Mallorcą oraz Rayo Vallecano z Athtelico Madryt. Szczególnie ciekawie zapowiada się to drugie spotkanie, gdyż oba zespoły cały czas walczą o jak najwyższe miejsca. Rayo w przypadku wygranej może włączyć się do rywalizacji o europejskie puchary.Manchester United cały czas nie jest pewien udziału w przyszłorocznej Lidze Mistrzów. Bilans "Czerwonych Diabłów" w ostatnich pięciu meczach to dwie wygrane, dwie porażki i remis. To sprawiło, że United spadli na czwarte miejsce i ich przewaga nad piątym Tottenhamem to tylko trzy "oczka". Dlatego w starciu z Evertonem to podopieczni trenera Ten Haga będą faworytami, ale popularni "The Toffees" to bardzo wymagający rywal. W dwóch ostatnich spotkaniach zremisowali z Tottenhamem oraz Chelsea i cały czas walczą o ligowy byt.W innym sobotnim meczu Tottenham o punkty powalczy z Brighton. Będzie to pojedynek sąsiadów w tabeli, których dzialą tylko cztery punkty. "Spurs" są obecnie na piątym miejscu i cały czas marzą o awansie do Ligi Mistrzów, dlatego nie mogą pozwolić sobie na startę punktów w starciu z bezpośrednim rywalem. Brighton? Nie doznało porażki od 18 lutego i to pokazuje, jak wartościowy jest to zespół.Rywalizację w tej serii gier rozpocznie piątkowy pojedynek wicelidera tabeli z Lens z walczącym o utrzymanie Strasbourgiem. Przemysław Frankowski i spółka cały czas walczą o jak najwyższe cele. Starata do pierwszego miejsca to tylko sześć punktów.W sobotę kibice francuskiej Ligue 1 Uber Eats będą świadkami bardzo ciekawego starcia. Nicea na własnym stadionie podejmie PSG, które przegrało dwa ostatnie spotkania ligowe. Co ciekawe, gospodarze w 2023 roku nie przegrali jeszcze meczu na własnym boisku. Jak będzie tym razem? Wszystko będzie jasne w sobotni wieczór.Co w pozostałych spotkaniach? Na start niedzielnych spotkań Lyon podejmie na własnym stadionie Rennes. Natomiast w pozostałych niedzielnych pojedynkach, Troyes zagra z Clermont, Nantes zmierzy się z Monaco, a Lorient o ligowe punkty powalczy z OM.Sezon żużlowy wystartował już dwa tygodnie temu, jednak na start rozgrywek ligowych kibice "czarnego sportu" musieli poczekać trochę dłużej.Niestety, nie wszystkie spotkania dojdą do skutku. Miały być iście żużlowe święta, tymczasem powrót zimy spowodował, że podjęto decyzję o przełożeniu kilku spotkań ligowych. Rywalizacja nie obędzie się w Rybniku oraz w Tarnowie. W środę dowiedzieliśmy się o przełożeniu spotkania PLATINUM Motoru Lublin z Betardem Spartą Wrocław.Weekend z NBA w Canal+ i emocje związane z najlepszą koszykarską ligą świata. W nocy z piątku na sobotę Los Angeles Lakers zmierzą się z Phoenix Suns, którzy już zagwarantowali sobie awans do fazy play-off. W sobotni wieczór zawodnicy Utah Jazz o zwycięstwo powalczą z liderem konferencji zachodniej, Denver Nuggets. W niedzielę ponownie na sportowych antenach Canal+ zagości zespół Suns, który tym razem zagra z LA Clippers. Jednak nie będzie to jedyna propozycja dla kibiców najlepszej koszykarskiej ligi świata. Od 19 wystartuje łączona transmisja niedzielnych meczów NBA, w ramach NBA 360.Dla fanów NBA redakcja sportowa CANAL+ przygotowała także dwa materiały specjalne, które zostaną wyemitowane w najbliższą niedzielę.Plan transmisji:Piątek (7 kwietnia):• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Krzysztof Marciniak, Michał Bojanowski• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Łukasz Wiśniowski, Grzegorz Kaczmarczyk• 04:30 NBA:(Cana;+ Sport)Komentarz: Bartosz Tomczak, Szymon SzewczykSobota (8 kwietnia):• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Wieszczycki• 13:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Rafał Dębiński, Michał Żewłakow• 15:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 16:00 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech Dankiewicz• 16:10 LaLiga:(Canal+ Now)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 16:25 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Edward Durda, Robert Sitnicki• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Marcin Murawski• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Mateusz Rokuszewski• 20:55 LaLiga:(Canal+ Premium)Komentarz: Piotr Laboga, Tomasz Ćwiąkała• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Piotr Glamowski, Marek Jóźwiak• 21:30 NBA:(Canal+ Family)Komentarz: Michał Łopaciński, Radosław Hyży• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Michał WodzińskiNiedziela (9 kwietnia):• 10.00- magazyn (Canal+ Sport)• 11:00(Canal+ Sport)Gość: Marcin Gortat• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport)Komentarz: Edward Durda, Michał Bojanowski• 13:40 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Mateusz Dziopa, Michał Gruchalski• 13:55 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Lipiński• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)Komentarz: Edward Durda, Robert Sitnicki• 14:55 Ligue 1:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Filip Kapica• 16:30 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech Dankiewicz• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Sport)Komentarz: Filip Surma, Michał Bojanowski• 18:45(Canal+ Sport 5)Prowadzący: Michał MitrutGoście: Mirosław Jabłoński, Krzysztof Cegielski, Tomasz Dryła• 19:00 NBA 360 (Canal+ Family)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Jakub Kręcidło• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Now)Komentarz: Rafał Dębiński, Igor Lewczuk• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 21:30 NBA:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Szymon Przedpełski, Mirosław NoculakPoniedziałek (10 kwietnia):• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Rafał Nahorny• 17:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Glamowski, Wojciech Jagoda• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń