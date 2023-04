Łukasz Szewczyk

• Premierowy serial "Królik Bugs: nowe konstrukcje" w Cartoonito

• Bugs, Lola, Daffy, Porky i Tweety pomagają mieszkańcom miasteczka budując fantastyczne, elastyczne i zakrzywiające prawa fizyki konstrukcje.

Serial łączy szalony humor slapstickowej komedii z ikonicznymi postaciami. Premierowa produkcja "Królik Bugs: nowe konstrukcje" oferuje rodzicom szansę na pokazanie pociechom swoich ulubionych postaci z dzieciństwa - Bugsa, Loli i reszty ferajny ze "Zwariowanych Melodii" - i zapewnia edukacyjną ramę.Serial będzie inspirować dzieci do tworzenia własnych wyobrażonych budowli, pomagając im w praktykowaniu podstawowych umiejętności, takich jak autoekspresja, rozwiązywanie problemów, współpraca czy komunikacja. Serial ma jedną myśl przewodnią: jeżeli możesz to sobie wyobrazić, możesz to zbudować.W premierowych odcinkach ekipa specjalistów od budowy otrzyma zadanie skonstruowania mostu nad płynącą rzeką makaronu! Zawadiackim bohaterom trudno skupić się na pracy w tak niecodziennych warunkach - zaczną szalone harce. Innym razem mieszkańcy poproszą ich o wybudowanie toru wyścigowego. Ale postaci będą musiały również ścigać się z czasem, bo zawody już tuż-tuż! Budowy nie ułatwia im Daffy. Kaczor zaburzy plan pracy, a wszystko to przez jego wielką miłość do rywalizacji i prześcignięcia innych postaci.Premiera serialu "Królik Bugs: nowe konstrukcje" w poniedziałek 24 kwietnia o 16:00 w Cartoonito. Emisja codziennie o 16:00 w Cartoonito.