"Patent na zieleń" w Canal+ Domo i Zoom TV

• Czy chemia domowa może służyć kwiatom?

• Jak mądrze podlewać?

• Które rośliny mogą oczyścić powietrze, a jakie gatunki mogą być toksyczne dla dzieci i zwierząt?

• Jak samemu zrobić makramowy kwietnik ze sznurka?

"Patent na zieleń" to program poradnikowy dla wszystkich, którzy chcą żyć w otoczeniu roślin i korzystać z ich dobroczynnego wpływu - niezależnie od miejsca zamieszkania, wieku czy zasobności portfela. Dzięki patentom pokazanym w programie, mieszkania wypełnią się zielenią, kuchnie będą pachnieć ziołami, balkony i tarasy staną się kolorowe, a schorowane domowe rośliny odzyskają wigor. "Patent na zieleń" udowadnia, że pielęgnacja roślin może być łatwa i przyjemna i że każde wnętrze może przejść zieloną metamorfozę, nawet gdy pokoje są niedoświetlone, a mieszkańcy nie mają ręki do roślin.W każdym odcinku prowadząca Anna Wojtala, pełna pasji "Kwiaciara", zjawia się w innym mieszkaniu, by pomóc jego domownikom rozwiązać roślinny problem i spełnić ich marzenia o spektakularnej zielonej aranżacji. Jakie rośliny pomogą oczyścić powietrze, a które nie nadają się do ciemnych wnętrz? Które z nich nie będą zagrożeniem dla zwierząt domowych i dzieci? Jak prawidłowo podlewać, przesadzać i odżywiać? Jak usunąć szkodniki? Program odpowie na te i wiele innych pytań. Nie zabraknie również przydatnych instrukcji jak samemu wykonać designerskie elementy dekoracji, nawozy i akcesoria roślinne. "Patent na zieleń" to program pełen zielonych porad, ciekawych patentów, zaskakujących tipów, pięknych kwiatowych metamorfoz.W pierwszym odcinku Ania odwiedzi Justynę, która marzy o tym, żeby w jej salonie zapanował klimat tropikalnej wyspy Bali. Utrzymanie egzotycznych gatunków roślin okazuje się jednak bardzo trudne w jej mieszkaniu. Ania zaproponuje bohaterce rozwiązania, które sprawią, że rośliny będą miały więcej światła, ponadto dobierze takie gatunki roślin, które poradzą sobie także w zacienionym miejscu. Dodatkowo własnoręcznie wykona kilka dekoracji w klimacie indonezyjskiej wyspy, by dopełnić całą aranżację. Następny odwiedzony przez Anię dom należy do Bartka, który mieszka w Markach pod Warszawą. Bartek, to singiel, który nie wie, jak radzić sobie z kwiatami. Kupuje nagminnie dużo roślin, jednak większość z nich po jakimś czasie usycha. Ania pokaże mu, jak zaradzić suszy w doniczkach i utrzymać zielony salon przy życiu. Na koniec przygotuje dla niego aranżację salonu, która będzie dla Bartka niespodzianką. "Kwiaciara" odwiedzi również parę kociarzy - Anię i Marka - marzących o salonie pełnym roślin, które nie zaszkodzą ich pupilom. To zaledwie kilka z wielu historii i zielonych metamorfoz, które czekają na widzów programu "Patent na zieleń".Anna Wojtala "Kwiaciara" - "Kwiaciarą" jest z pasji. Po latach pracy w korporacji zdecydowała się założyć swój własny, roślinny biznes - pracownię florystyczną. Układa bukiety na zamówienie oraz dekoracje kwiatowe uświetniające przeróżne wydarzenia. Swoimi pracami dzieli się między innymi na Instagramie. Ania na kwiatach zna się, jak mało kto. Na pierwszy rzut oka potrafi ocenić, co dolega niedomagającym roślinom. Prowadzi także kanał na YouTube i jest częstą bywalczynią programów śniadaniowych, w których doradza, jak obchodzić się z roślinami, by przetrwały u naszego boku.Za produkcję "Patentu na zieleń" odpowiada TRZYFILM. Program liczy 8 odcinków. Premiera w Canal+ Domo już w sobotę, 15 kwietnia o godz.17:00. Zoom TV wyemituje program jako pierwsza stacja naziemna w sobotę, 6 maja o godz. 12:00.