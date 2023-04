Koniec HBO Max. Nowa platforma Max w Polsce od 2024 roku

Łukasz Szewczyk

• Koniec HBO Max

• Nadchodzi nowa platforma Max

• Start w Ameryce w maju 2023 roku, w Polsce dopiero w przyszłym roku

- ogłosiło w swoich mediach społecznościowych HBO Polska.Dziś odbyła się konferencja koncernu Warner Bros. Discovery, na której ogłoszonoNowa platforma połączy ofertę HBO Max z Discovery+. To oznacza, że w jednym miejscu pojawią się produkcje HBO Orginals, Max Orginals, filmy Warner Bros., uniwersum DC, programy dla dzieci Cartoon Network oraz pozycje dokumentalne, lifestylowe i reality-show znane z anten m.in. HGTV, Food Network, Discovery Channel, TLC czy ID.Jak zapowiada firma, co miesiąc użytkownicy Max mają otrzymywać średnio ponad 40 nowych tytułów do oglądania. Wśród oczekiwanych nowości mają znaleźćNa rynku amerykańskim platforma Max zadebiutuje 23 maja 2023 roku. Do dyspozycji będą. Wersja z reklamami w cenie 9,99 dolarów miesięcznie / 99,99 dolarów za rok. (oglądanie na jednocześnie dwóch urządzeniach, rozdzielczość 1080p, brak pobierania materiałów offline). Do wyboru będą także dwie opcje z reklamami: 15,99 dolarów miesięcznie /149,99 dolarów za rok (oglądanie na jednocześnie dwóch urządzeniach, rozdzielczość 1080p, możliwość 30 pobrań materiałów offline) oraz 19,99 dolarów miesięcznie /199,99 dolarów za rok (oglądanie na jednocześnie czterech urządzeniach, rozdzielczość 4K, możliwość 100 pobrań materiałów offline).W 2024 roku platforma Max ma zadebiutować na rynkach europejskich, w tym w Polsce.