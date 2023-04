HBO zapowiedziało trzy nowe seriale (wideo)

Łukasz Szewczyk

• HBO zaprezentowało teasery trzech produkcji.

• Czwarty sezon serialu "Detektyw: Kraina nocy", "The Regime" i "The Sympathizer".

to serial oparty na nagrodzonej Pulitzerem powieści autorstwa Viet Than Nguyen. Thriller szpiegowski i międzykulturowa satyra w jednym opowiada o zmaganiach w połowie francuskiego, w połowie wietnamskiego komunistycznego szpiega podczas ostatnich dni wojny w Wietnamie i wygnaniu w Stanach Zjednoczonych.Showrunnerami i producentami wykonawczymi są Park Chan-wook oraz Don McKellar. W obsadzie znaleźli się: Hoa Xuande, Freda Nguyen Khan, Toan Le, Ky Duyen, Sandra Oh oraz Robert Downey Jr., który jednocześnie wciela się w kilka ról oraz jest producentem wykonawczym serialu.(roboczy tytuł "The Palace") to serial ze zdobywczynią Oscara Kate Winslet w roli głównej. Produkcja przedstawia rok życia za murami pałacu nowoczesnego europejskiego reżimu, który zaczyna upadać.Obsada: Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton i Hugh Grant, Danny Webb, David Bamber, Henry Goodman, Stanley Townsend, Louie Mynett, Rory Keenan, Karl Markovics i Pippa Haywood.Will Tracy to scenarzysta, producent wykonawczy i showrunner. Producenci wykonawczy to: Kate Winslet, Stephen Frears, Frank Rich i Tracey Seaward. Koproducentką wykonawczą i scenarzystką jest Jessica Hobbs, scenarzystami są Seth Reiss, Juli Weiner, Jen Spyra, Gary Shteyngart i Sarah DeLappe.Gdy w Ennis na Alasce zapada długa noc, ośmiu mężczyzn pracujących w Arktycznej Stacji Badawczej Tsalal znika bez śladu. By rozwiązać sprawę detektyw Liz Danvers (Foster) i Evangeline Navarro (Reis), będą musiały skonfrontować się nie tylko z mrokiem wewnątrz siebie, ale także zagłębić się w prawdy pogrzebane głęboko pod wiecznym lodem.Showrunnerka, scenarzystka, reżyserka, producentka wykonawcza: Issa Lopez; członkini obsady i producentka wykonawcza: Jodie Foster. Producenci wykonawczy: Barry Jenkins, Adele Romanski i Mark Ceryak z PASTEL, Mari Jo Winkler; Chris Mundy; Alan Page Arriaga; Steve Golin; Richard Brown; Woody Harrelson; Matthew McConaughey; Cary Joji Fukunaga; Nic Pizzolatto. Producenci: Princess Daazhraii Johnson; Cathy Tagnak Rexford; Sam Breckman.