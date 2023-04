"Pierwsze damy", "Planeta ciągłych przemian", "Jak rozmawia ze sobą ciało" w Planete+ i Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Kanał Planete+ oraz serwis Canal+ Online z kolejną porcją premier dokumentalnych

Pierwsza propozycja to seria dokumentalna o żonach prezydentów Stanów Zjednoczonych(soboty, o godz. 22.00 w Planete+ i Canal+ Online). Mówi się, że za każdym mężczyzną, który odniósł sukces, stoi kobieta. Autorzy serii portretują sześć pierwszych dam Ameryki: Eleanor Roosevelt, Lady Bird Johnson, Jackie Kennedy, Nancy Reagan, Hillary Rodham Clinton i Michelle Obamę. Niektóre z nich skupiały się na wspieraniu mężów i współtworzeniu ich wizerunku, inne rozwijały też własne kariery.Film(dostępny już w Canal+ Online) pokazuje szerzej nieznaną, przemilczaną historię czarnoskórych osadników na Dzikim Zachodzie. Opowieści o tym, jak zdobywano Dziki Zachód, mają sławnych bohaterów, których znamy z filmów i książek. To głównie mężczyźni, w przytłaczającej większości biali. Tymczasem ok. 30% populacji zasiedlającej ziemie na zachodzie stanowili Afroamerykanie - farmerzy, kowboje, żołnierze, bandyci, stróże prawa i kobiety. Autorzy dokumentu przywracają pamięć o ludziach wymazanych z kart historii.(premiera 16 kwietnia o godz. 22.00 w Planete+ i Canal+ Online). Bill Cosby przez kilka dekad był ulubieńcem Ameryki. Kiedy 63 kobiety oskarżyły go o napaść seksualną, kraj był w szoku. Tylko jednej z nich, Andrei Constand, udało się uzyskać przed sądem wyrok skazujący dla Cosby'ego. Przez blisko 15 lat walczyła o sprawiedliwość. Oto historia jej batalii i zmagań innych ofiar komika, które po latach milczenia i życia w traumie odważyły się przemówić.W jaki sposób różne narządy naszego ciała porozumiewają się ze sobą?(premiera 18 kwietnia w Planete+ i Canal+ Online) to niezwykła podróż w głąb ludzkiego organizmu. Do niedawna obowiązywał pogląd, że to mózg, niczym wieża kontrolna, steruje całym ciałem człowieka. Badania wykazały jednak, że również inne narządy intensywnie komunikują się między sobą, przekazując informacje i impulsy do działania. Jak to się odbywa? Autorzy dokumentu pokazują te skomplikowane procesy w przystępny i frapujący sposób, posługując się m.in. animacjami komputerowymi. ​Seria(w soboty o godz. 17.00, od 22 kwietnia w Planete+ i Canal+ Online) sprawdza jak procesy zachodzące wewnątrz Ziemi kształtują jej powierzchnię? Amerykański Wielki Kanion i zatoka Ha Long w Wietnamie to miejsca, w których można poznać historię Ziemi. Krajobraz, kształtowany przez miliony lat powolnych procesów, a także żywioły i kataklizmy, ulega nieustannej ewolucji. Tam, gdzie niegdyś było morze, dziś piętrzą się góry. Dynamikę tych przemian wyraźnie widać na Islandii, pełnej czynnych wulkanów i przemieszczających się lodowców.