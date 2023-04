Rafał Zawierucha w kampanii wizerunkowej Stopklatki "Lecimy z hitami"

Łukasz Szewczyk

Kampania reklamowa Stopklatki startuje 14 kwietnia 2023 roku i potrwa do końca maja. Koncept kreatywny został zbudowany wokół kluczowych pasm filmowych kanału a jego motywem przewodnim jest zabawa słowem "lecimy", które łączy komunikację poszczególnych pasm poprzez wprowadzenie charakterystycznych dla tematyki filmów haseł przewodnich. Sobotnie pasmo, czyli prezentujące najpopularniejsze tytuły "Głośne hity" zyskały claim "Lecimy na grubo". "Pogromcy poniedziałków" z największymi twardzielami Hollywood to "Lecimy na ostro", Podnoszące adrenalinę "Straszne piątki" - "Lecimy jak diabli", natomiast nowe pasmo familijne "Niedziela na luzie" będzie komunikowane pod hasłem "Lecimy rodzinnie". Kampania, nawiązując do powszechnie stosowanego sformułowania, zachęca widzów do sprawdzania co aktualnie "leci" w Stopklatce, i jest spięta nadrzędnym taglinem "Lecimy z hitami".Twarzą kampanii został znany polski aktor filmowy, teatralny i dubbingowy oraz pasjonat kina - Rafał Zawierucha, który ma za sobą m.in. rolę w filmie Quentina Tarantino "Pewnego razu w Hollywood" czy też w polskich hitach "Bogowie" i "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje". W kreacjach reklamowych - zarówno w key visualach, jak i spotach - aktor wciela się w postacie, symbolizujące promowane pasma filmowe i przeprowadza widzów przez wiosenną ramówkę Stopklatki.- mówi Patrycja Gałązka, dyrektorka marketingu i ds. rozwoju biznesu w Grupie Kino Polska.Kampania obejmuje intensywne działania digital (portale tematyczne i horyzontalne, SEM, media społecznościowe - Facebook, Instagram, Youtube, SEM), prasę (TV guide'y), radio, kanały telewizyjne z portfolio Grupy Kino Polska oraz działania promocyjne u operatorów kablowych i satelitarnych.Koncepcję strategiczną i kreatywną kampanii przygotowała agencja Open Gate. Za planowanie i zakup mediów odpowiada Havas Media.