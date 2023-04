Mistrzostwa świata w snookerze w Eurosporcie i Playerze

Łukasz Szewczyk

• W sobotę (15 kwietnia 2023 roku) rozpocznie się najważniejsze wydarzenie w snookerowym kalendarzu, czyli mistrzostwa świata.

• Eurosport 1 pokaże na żywo najważniejsze spotkania z Crucible Theatre, a każdy mecz dostępny będzie na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze.

ajbliższe tygodnie w Eurosporcie 1 to potężna dawka snookera. Od 15 kwietnia do 2 maja najlepsi snookerzyści będą rywalizować w mistrzostwach świata rozgrywanych w Crucible Theatre w Sheffield. Eurosport 1 pokaże na żywo najważniejsze mecze turnieju, a każde spotkanie będzie dostępne na żywo i na żądanie w Eurosporcie Extra w Playerze. Rywalizację skomentują fantastyczni eksperci Eurosportu: Rafał Jewtuch, Przemek Kruk, Jarosław Kowalski, Michał Ebert i Grzegorz Biernadski.Jednym z faworytów najważniejszego turnieju roku będzie Ronnie O'Sullivan. Anglik to bez wątpienia największa gwiazda snookera. Broniący tytułu 47-latek będzie w Sheffield walczył o zostanie rekordzistą wszech czasów pod względem liczby mistrzostw świata - w tym momencie ma na koncie siedem tytułów, tyle samo co Stephen Hendry. To właśnie walka o historyczne, ósme zwycięstwo w Crucible jest osią kampanii marketingowej Eurosportu zapowiadającej mistrzostwa świata. Ronnie O'Sullivan jest również jednym z bohaterów kampanii Eurosportu "Uwolnij siłę sportu". To seria krótkich filmów pokazujących drogę do sukcesu alpejki Tiny Maze, tenisisty Aleksa Corretjy, kolarki Iris Slappendel i Ronniego O'Sullivana.