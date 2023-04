Nadawca FilmBox, Stopklatki i Zoom TV w całości w Grupie Canal+

Łukasz Szewczyk

• Grupa CANAL+ i Grupa M7 zdecydowały się skorzystać z opcji kupna pozostałych 30 proc. akcji SPI International i tym samym stać się 100 proc. właścicielem Grupy SPI.

W efekcie transakcji z dniem 12 kwietnia Berk Uziyel oraz Loni Farhi ustąpili ze swoich funkcji w SPI International, a Erwan Luherne oraz Jeroen Bergman przejęli ich role i obowiązki.- mówi Hans Troelstra, CEO Grupy M7.- dodaje Erwan Luherne i Jeroen Bergman.Erwan Luherne, dyrektor ds. integracji biznesowej w CANAL+ International oraz Jeroen Bergman, członek zarządu Grupy M7, odpowiedzialny za kontent i rozwój biznesu, będą ściśle współpracować z Grupą CANAL+ oraz Grupą M7, aby dostarczać wysokiej jakości treści widzom na całym świecie. Innowacyjność oraz rozwój biznesu a także strategiczne podejście do synergii będą nadal siłą napędową ich działań w ramach Grupy CANAL+.Widać już pierwsze efekty współpracy w grupie. Wiosną program "Patent na zieleń" będzie emitowany w Canal+ Domo oraz Zoom TVSPI INTERNATIONAL spółka należąca do Grupy Canal+, to działająca na sześciu kontynentach globalna firma medialna, posiadająca w swoim portfolio 42 kanały telewizyjne i liczne produkty cyfrowe, ważny światowy dystrybutor contentu i nadawca. Spółka SPI została założona 28 lat temu i od lat z sukcesami działa w branży telewizyjnej, nadając i dystrybuując liczne kanały płatne i naziemne w Europie Środkowo-Wschodniej, Europie Zachodniej, WNP i państwach Półwyspu Bałkańskiego, w tym na kluczowych rynkach europejskich, takich jak Polska, Czechy, Rumunia, Serbia, Holandia i Rosja. SPI jest jednym z głównych nadawców filmów w krajach, w których prowadzi działalność, a jej flagową marką w tej kategorii jest FilmBox. Grupa SPI jest również właścicielem pakietu innych powszechnie znanych marek, takich jak Film1, Kino Polska, Stopklatka, Dizi, Zoom TV, innych kanałów tematycznych a także usług streamingowych. Dzięki operatorom, platformom partnerskim i własnym produktom cyfrowym marki SPI docierają do milionów domów na całym świecie. Współpracując z ponad 700 operatorami na całym świecie, SPI stosuje najnowocześniejsze technologie, zapewniając swoim abonentom dostęp do zarówno telewizji linearnej jak i treści programowych na żądanie oraz usług serwisu FilmBox+.Erwan Luherne, dyrektor ds. integracji biznesowej w CANAL+ International, który został mianowany dyrektorem zarządzającym SPI International, jest związany z Grupą CANAL+ od ponad 18 lat, pracując w tym czasie na wielu różnych stanowiskach związanych z rozwojem działalności grupy na arenie międzynarodowej (w szczególności w Afryce i Azji). Wcześniej zajmował stanowiska takie jak CEO CANAL+ w Birmie, dyrektor ds. marketingu i rozwoju komercyjnego Canal+ International oraz dyrektor ds. rozwoju komercyjnego oddziału Canal+ w Wietnamie.Jeroen Bergman, obecnie członek zarządu Grupy M7 odpowiedzialny za kontent oraz rozwój biznesu, ma za sobą wieloletnią karierę w branży medialnej i telekomunikacyjnej, w tym 20 lat w Liberty Global, gdzie odpowiadał za programming i licencje, a wcześniej pełnił rolę dyrektora ds. handlowych w firmie Casema (obecnie Ziggo). Od 2019 roku zarządzał Film1 oraz portfolio kanałów FilmBox w Holandii z ramienia SPI International.