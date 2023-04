NBA zostaje w Canal+ na kolejne dwa sezony

Łukasz Szewczyk

• CANAL+ Polska przedłuża wyłączne prawa telewizyjne w Polsce do rozgrywek zawodowej ligi koszykówki NBA.

• Mecze będzie można oglądać w kanałach sportowych CANAL+ oraz w serwisie CANAL+ online przez kolejne dwa sezony

CANAL+ pokaże na swoich kanałach oraz w serwisie CANAL+ online nawet do 160 spotkań najlepszej koszykarskiej ligi świata NBA, a także najważniejsze wydarzenia w lidze jak np. NBA All-Star Weekend. CANAL+ będzie kontynuować emisję sobotnich i niedzielnych meczów pokazywanych w najlepszym czasie antenowym w Polsce w ramach europejskiej inicjatywy "NBA Saturdays and NBA Sundays presented by NBA 2K23". Transmisje na żywo obejmują sezon zasadniczy, a także najważniejsze spotkania fazy play-in, play-off oraz finały konferencji i NBA Finals.- mówi Edyta Sadowska, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalna CANAL+ Polska- dodaje Elsa Memmi, wiceprezydent NBA EMEA Global Media DistributionTegoroczne rozgrywki play-off rozpoczną się w sobotę 15 kwietnia i już tego dnia kibice najlepszej koszykarskiej ligi świata w Polsce będą mogli ekscytować się emocjami związanymi ze spotkaniem Boston Celtics - Atlanta Hawks. Początek spotkania o 21:30, a transmisję będzie można śledzić na kanale CANAL+ FAMILY oraz w serwisie CANAL+ online.Polscy kibice zyskali w tym sezonie dodatkową zachętę do oglądania NBA, a to za sprawą imponującego debiutu polskiego gracza Jeremiego Sochana. Fantastyczne występu koszykarza San Antonio Spurs znacząco przyczyniły się do stałego wzrostu oglądalności i popularności NBA w Polsce.Na sportowych kanałach CANAL+ oprócz transmisji meczów kibice mogą oglądać magazyn "Basket+" emitowany od poniedziałku do piątku, a także cotygodniowy program "Basket Office" prowadzony przez Artura Kwiatkowskiego i Gabriela Rogaczewskiego, który jest również transmitowany na kanale YouTube CANAL+ SPORT.