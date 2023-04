Premiera polskiego show "LOL: Kto Się Śmieje Ostatni" na Prime Video (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Na platformie streamingowej Prime Video zadebiutował pierwszy polski show komediowy produkcji własnej "LOL: Kto Się Śmieje Ostatni"

• Prowadzącym show jest Cezary Pazura

• Gośćmi specjalnymi będą Karol Strasburger i Mama na Obrotach

Uczestnicy show "LOL: Kto Się Śmieje Ostatni" / Fot. Prime Video

Karol Strasburger gościem specjalnym "LOL: Kto Się Śmieje Ostatni" / Fot. Amazon Prime Video

W programie "LOL: Kto Się Śmieje Ostatni" Cezary Pazura skonfrontuje ze sobą dziesięcioro znanych polskich artystów i artystek oraz komików, którzy przez sześć godzin maja wyjątkowe zadanie: rozśmieszyć pozostałych i nie dać się rozśmieszyć. Nagrodą w programie jest 100 tysięcy złotych, które zostaną przekazane na wybrany przez zwycięzcę cel charytatywny.Obok Pazury w programie wezmą udział:- gwiazda "The Office PL",- wybitna aktorka, znana z nagrodzonego Oscarem filmu "Ida",- gwiazda "Skazanej",- artysta kabaretowy i stand-uper,- youtuber,- aktorka komediowa i artystka kabaretowa,- aktor i komik często wcielający się w różne postaci,- piosenkarz i performer,- artysta kabaretowy i radiowiec oraz stand-uperkaW programie nie zabraknie gości specjalnych. W jednym z odcinków wystąpi prawdziwa legenda telewizji -. Znany wszystkim polskim widzom z ról dramatycznych, Strasburger pojawiał się w wielu polskich serialach oraz filmach takich jak: "Noce i dnie", "Wielki Szu", "Kolumbowie" czy "Labirynt". Jednak największą popularność i niekwestionowaną koronę króla dowcipów przyniósł mu teleturniej "Familiada", który prowadzi nieprzerwanie od prawie 30 lat.- powiedział Karol Strasburger.W "LOL: Kto Się Śmieje Ostatni" Karol Strasburger otrzyma specjalną misję od Cezarego Pazury - będzie musiał użyć wszystkich swoich trików, by rozśmieszyć uczestników. W programie widzowie zobaczą takiego Strasburgera, jakiego jeszcze nie widzieli!- dodaje Strasburger.Drugim Gościem Specjalnym będzie gwiazda Tik Toka -. Znana ze swoich przezabawnych filmików o sobie i macierzyństwie, parodii innych twórców internetowych oraz śląskiego akcentu, Klaudia spróbuje złamać uczestnikówi doprowadzić do salw śmiechu.Polskie show "LOL: Kto Się Śmieje Ostatni" zadebiutowało 14 kwietnia 2023 roku na platformie Prime Video. W dniu premiery można oglądać pierwsze z sześciu odcinków, co tydzień swoją premierę będą miały kolejne dwa nowe odcinkiSkąd wziął się pomysł na polską wersję LOL?- wyjaśnia Constantin Entertainment Polska, producent programu.