Premiera polskiego serialu "BringBackAlice" w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• Na platformie HBO Max zadebiutował polski serial Max Original "#BringBackAlice"

• Produkcja to mroczny mystery thriller, podążający za kryminalną zagadką, z klimatycznymi zdjęciami Trójmiasta i intrygującą muzyką.

• Przed kamerą nowe twarze pokolenia Z na czele z charyzmatyczną Heleną Englert w roli Alicji.

erial opowiada historię zaginionej nastolatki, która po roku nieobecności szczęśliwie wraca do domu, do kochającej rodziny i grona przyjaciół. Niestety nic nie pamięta z ostatnich dwunastu miesięcy. Próbuje odnaleźć się w nowej, zmienionej rzeczywistości. Jednak czuje, że nie wszyscy cieszą się z jej powrotu. Starając się dociec dlaczego, odkrywa, że jej przyjaciół połączył sekret, a przecież tajemnica to najsilniejsza więź... Wkrótce okazuje się, że tego samego dnia zniknęła bez śladu także inna nastolatka - Wera. Brat zaginionej, Tomek, podejrzewa, że to właśnie Alicja może być kluczem do odnalezienia jego siostry.W obsadzie serialu zobaczymy m.in. Helenę Englert, Marietę Żukowską, Jowitę Budnik, Katarzynę Gałązkę, Marcela Opalińskiego, Milę Jankowską, Sebastiana Delę, Stanisława Linowskiego, Bartka Deklewę, Vitalika Havrylę, Natalię Iwańską, Adama Cywkę, Marcina Steca i Sandrę Drzymalską.Produkcja składa się z sześciu odcinków. Serial wyreżyserował Dawid Nickel. Za scenariusz odpowiadają Caleb Ranson, Marcin Kubawski i Miłosz Sakowski. Producentkami są Marta Habior i Izabela Łopuch, producentem wykonawczym z ramienia HBO Max - Antony Root, Johnathan Young i Steve Matthews, producentem wykonawczym ze strony Telemark - Maciej Kubicki i Anna Kępińska, a producentem liniowym - Robert Feluch. Zdjęcia realizował Mikołaj Syguda. Scenografię przygotował Jakub Zwolak, kostiumy - Andrzej Sobolewski, a za stylizację fryzur i charakteryzację odpowiadali Kacper Rączkowski i Aleksandra Dutkiewicz.Dwa pierwsze odcinki serialu Max Original "#BringBackAlice" są już dostępne w serwisie od piątku 14 kwietnia 2023 roku. Kolejne będą pojawiać się w tygodniowych odstępach.W pierwszym odcinku 18-letnia influencerka (Alicja) znika bez śladu. Po roku policyjnych poszukiwań zostaje nagle odnaleziona na drodze do Trójmiasta. W szpitalu okazuje się, że straciła pamięć i nie wie co się z nią działo od szalonej imprezy ze znajomymi. Z dziewczyną uparcie próbuje nawiązać kontakt podejrzany chłopak, którego zatrzymuje policja. Alicja odkrywa jak bardzo życie jej przyjaciół i rodziny się zmieniło. Sama też czuje się zagubiona w nowej sytuacji i wracają do niej niepokojące urywki wspomnień...