Nowa seria "The Whole Story with Anderson Cooper" w CNN

Łukasz Szewczyk

• Premiera nowego programu CNN "The Whole Story with Anderson Cooper".

• Pierwszy odcinek z udziałem Nicka Patona Walsha

CNN zapowiada nowy serial "The Whole Story with Anderson Cooper", który będzie nadawany w niedzielnym prime time. Pierwszy odcinek obejmie emisję godzinnego reportażu Nicka Patona Walsha, głównego korespondenta ds. bezpieczeństwa międzynarodowego, który towarzyszy grupie migrantów podczas ich ciężkiej wędrówki przez Amerykę Środkową i Południową. "The Trek: A Migrant Trail to America" premierowo w najbliższą niedzielę 16 kwietnia o godz. 20:00 czasu wschodnioamerykańskiego (17 kwietnia, o godz. 2:00 czasu środkowoeuropejskiego). Powtórki odcinka zostaną pokazane na antenie CNN International w poniedziałek 17.04 o godz. 22:00 CET oraz w sobotę 22 kwietnia o godz. 21:00.Podróż przez Darién to niebezpieczna przeprawa przez dżunglę między Kolumbią a Panamą, z którą musi się zmierzyć wielu migrantów udających się na północ w poszukiwaniu azylu w Stanach Zjednoczonych. W ciągu pięciu wyczerpujących dni Paton Walsh przemierza całą ponad stukilometrową trasę bezdrożami, dokumentując heroizm zwykłych, niewinnych ludzi - wykorzystywanych dla pieniędzy przez kartele narkotykowe i niechcianych przez żaden kraj. Paton Walsh wysłuchuje przejmujących historii swoich współtowarzyszy, którzy zmagają się z gęstym lasem deszczowym w poszukiwaniu lepszego życia. Wśród nich znajdują się dzieci bez opieki, wenezuelscy uczniowie, których koledzy z klasy zostali zabici oraz matka niosąca niepełnosprawną córkę, desperacko poszukująca lekarstwa na jej epileptyczne drgawki. Niebezpieczna wędrówka przez pokryte błotem górskie zbocza i zdradliwie mętne koryta rzek, niebezpieczna wędrówka ujawnia niezłomne człowieczeństwo tych, którzy wspólnie wyruszyli na tę wyprawę i dzielą się swoimi i tak już ograniczonymi zapasami z rannymi oraz pomagają starszym nieść ciężkie pakunki.- mówi Paton Walsh. -- dodaje.Producentką wykonawczą "The Whole Story with Anderson Cooper" jest Susan Chun.Program "The Whole Story with Anderson Cooper" będzie nadawany na żywo w niedzielę o godz. 20:00 ET (w nocy z niedzieli na poniedziałek o godz. 2:00 CET) dla abonentów płatnej telewizji poprzez CNN.com i CNN OTT oraz aplikacje mobilne w zakładce "TV Channels" lub CNNgo. Odcinek "The Trek: A Migrant Trail to America" będzie także dostępny na żądanie od poniedziałku 17 kwietnia dla abonentów płatnej telewizji poprzez CNN.com, aplikacje CNN i platformy operatorów kablowych. Powtórki odcinka zostaną wyemitowane na antenie CNN International