Obchody 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim z TVN24

Łukasz Szewczyk

• Debaty, specjalni goście, relacje z uroczystości, dokumenty oraz reportaże

• Antena TVN24 będzie w dużej części poświęcona obchodom rocznicy powstania w getcie oraz historii Żydów w Polsce w okresie wojny

16 kwietnia, w niedzielę, o godzinie 20:00 na antenie TVN24 odbędzie się debata poświęcona 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim. Przybliżymy historię utworzenia getta, jak doszło do zrywu i czym to skutkowało. Głos zabiorą badaczki getta z Muzeum POLIN i Żydowskiego Instytutu Historycznego. W studiu wśród gości pojawi się także Patrycja Sawicka - wieloletnia przyjaciółka i opiekunka ostatniego dowódcy powstania w getcie Marka Edelmana. Ostatnia część debaty - "Pamięć" - powstała we współpracy z Muzeum POLIN. Tu bohaterami będą przede wszystkim mieszkańcy małych regionów i miejscowości, którzy pielęgnują pamięć o żydowskiej historii w swoim rejonie.Stacja wyemituje także wiele reportaży i dokumentów, a w studio będziemy gościć niezwykłe postaci, m.in. malarkę i pisarkę Romę Ligocką i syna Marka Edelmana, Aleksandra. Przypomnimy również ważne niegdyś miejsca w getcie. Jak wyglądały kiedyś, a jak dzisiaj? Opowiemy o codziennym życiu mieszkańców i samym wybuchu powstania. Trudne wspomnienia, rozmowy z potomkami, ale także dwie romantyczne historie. "Fakty" TVN w związku z rocznicą będą miały dedykowaną obchodom oprawę. Relacje i wywiady reporterów "Faktów" znajdą się także na antenach TVN24 i TVN24 BiS.18 i 19 kwietnia, kamery TVN24 będą obecne na wszystkich najważniejszych uroczystościach, m.in. pod Pomnikiem Bohaterów Getta czy na Międzynarodowym Marszu Żywych w Oświęcimiu. W dniu rocznicy, 19 kwietnia, w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN odbędzie się także premiera wystawy "Wokół nas morze ognia. Losy żydowskich cywilów podczas powstania w getcie warszawskim". To pierwsza wystawa o powstaniu przedstawiona z perspektywy cywilów. TVN Warner Bros. Discovery i kanał TVN24 zostały jej partnerami. Wystawę otwierać będzie specjalny film produkcji TVN24, który jest wprowadzeniem do historii getta warszawskiego. W Muzeum znajduje się także galeria "Dziedzictwo" poświęcona kulturowemu dorobkowi polskich Żydów, którzy mieli wpływ na losy świata. Z okazji 100-lecia studia Warner Brothers, 17 kwietnia otwarta zostanie nowa część wystawy, która przedstawiać będzie losy i sylwetki braci Warner - Alberta, Sama, Jacka i Harry'ego, emigrantów z Polski pochodzenia żydowskiego, którzy stworzyli słynną wytwórnię filmową Warner Brothers. Od maja 2022 roku TVN jest częścią rodziny Warner Bros. Discovery.W ramach portalu tvn24.pl powstała specjalna strona poświęcona powstaniu . Internauci znajdą tam ponad 40 artykułów. Dzień po dniu opisana jest walka mieszkańców getta. To relacje świadków, uczestników, cytaty z dokumentów czy wspomnień. To materiały o bohaterach, dramatycznych sytuacjach i wszechobecnej śmierci. Ale także teksty o tym jak wyglądało życie w getcie przed zrywem, o tym co świat wiedział o getcie i Zagładzie, a także o roli Jana Karskiego, który próbował alarmować zachód o sytuacji w Warszawie i zbrodniczych działaniach nazistów.Rocznica powstania zostanie także szeroko upamiętniona w TVN24 GO. W serwisie będzie można znaleźć dodatkowy kanał live, w którym emitowane będą m.in. wydarzenia obchodów, organizowane m.in. przez Muzeum POLIN. Internauci zobaczą także premierowo cykl opowieści o kluczowych miejscach i artefaktach powstania "Ślady pamięci", autorstwa historyka i dziennikarza tvn24.pl Mariusza Nowika. W serwisie dostępny będzie także reportaż Marcina Zaborskiego "Powstanie w getcie. Dziedzictwo" o popowstańczych pokoleniach, a Nina Nowakowska opowie o powstaniach w gettach w innych polskich miastach. W bibliotece filmów dokumentalnych dostępne będą m.in. fabularyzowany "Kto napisze naszą historię" czy "Dowód tożsamości" Mikołaja Grynberga.