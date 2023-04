Sezon NASCAR Cup Series w Motowizji nabiera rozpędu

Łukasz Szewczyk

• Najmniejszy i największy owal w kalendarzu NASCAR Cup Series - to dwa najbliższe wyzwania stojące przed kierowcami najpopularniejszej serii wyścigowej Ameryki.

• Martinsville Speedway i Talledega Superspeedway to dwa skrajnie różne tory, jednak tym, co je bez wątpienia łączy są bogata historia i emocje

Żadna inna seria wyścigowa nie dyktuje sobie takiego tempa, jak NASCAR Cup Series. Kierowcy rywalizują co weekend, a najbliższa runda na Martinsville Speedway będzie już 9. wyścigiem tegorocznej kampanii. Wobec 36 rund znajdujących się w tegorocznym harmonogramie można śmiało powiedzieć, że podczas wizyty na tzw. spinaczu do papieru zespoły osiągną pierwszą ćwierć sezonu. W dotychczasowych 8 wyścigach wygrywało 7 różnych kierowców - różnorodność charakterystyczna dla Cup Series. Jedynym, który zdołał dwukrotnie zawitać do Victory Lane, jest William Byron, choć to nie on, a Christopher Bell jest obecnie liderem klasyfikacji generalnej. Kierowca Joe Gibbs Racing wygrał w poprzedni weekend w Bristolu, a do tego jest triumfatorem ostatniego wyścigu w Martinsville, rozegranego w październiku ubiegłego roku.Zwycięstwo Bella zostało jednak wówczas przyćmione przez niezwykły manewr Rossa Chastaina z ostatniego okrążenia, gdy na pełnej prędkości, opierając swojego Chevroleta o bandę zyskał aż pięć pozycji potrzebnych mu do awansu do wielkiego finału sezonu. Manewr Chastaina był jedyny w swoim rodzaju, zachwycił świat motorsportu, ale sędziowie NASCAR zadbali już o to, by nikt nie wpadł na podobny, iście kaskaderski pomysł, oficjalnie zakazując podobnych prób.To jednak nie sprawia, że nadchodzący wyścig NOCO 400 w Martinsville będzie mniej ciekawy. Rywalizacji na Martinsville Speedway zawsze towarzyszy wyjątkowa aura. To jedyny tor w Cup Series obecny w każdym sezonie począwszy od 1949 roku, a triumfator wyścigu otrzymuje nietuzinkowe trofeum - tzw. Zegar dziadka. Stojący zegar wahadłowy jest ukłonem dla lokalnego przemysłu meblarskiego. Długość okrążenia 0.526-mili powoduje, że jest to najkrótszy z torów, na jakim kierowcy Cup Series ścigają się o punkty. Jak zmieści się na nim 36 aut, przekonacie się włączając Motowizję już w najbliższą niedzielę o 21.00.Tydzień później kierowcy przeniosą się na tor o zupełnie innej skali. Talladega Superspeedway - ta nazwa od dekad działa na wyobraźnię miłośników prędkości. Na największym owalu w harmonogramie NASCAR (2.66-mili) przez lata dochodziło do efektownych finiszy, a także, niestety do groźnych wypadków. Kierowcy pokonują okrążenia ze średnią prędkością ponad 300 km/h jadąc w odstępach, które można liczyć w centymetrach. Umiejętna współpraca z rywalami w tzw. drafcie jest kluczem do tego, aby do ostatnich mil liczyć się w walce o zwycięstwo. Ta sztuka najlepiej udawała się w Talladedze słynnemu Dale'owi Earnhardtowi, który wygrywał tam aż 10 razy. W obecnej stawce Cup Series najlepszy w tej statystyce jest Brad Keselowski - odniósł w Talladedze 6 zwycięstw, a pierwsze z nich, z 2009 roku zapisało się na stałe w pamięci kibiców.Na ostatniej prostej liderujący Carl Edwards zbyt późno zdecydował się na manewr obronny względem próbującego zaatakować go Keselowskiego. W rezultacie doszło do kontaktu, Ford Edwardsa uderzył w nadciągającego Chevroleta Ryana Newmana, uniósł się i z ogromną siłą odbił od siatki ochronnej, kończąc zawody jako wrak. Co najważniejsze nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Keselowski wygrał swój pierwszy wyścig w Cup Series, a Edwards dobiegł do linii mety, czym wzbudził aplauz wśród kibiców.Jaką historię napiszą kierowcy NASCAR Cup Series podczas wyścigu GEICO 500? Odpowiedź na to pytanie poznamy w niedzielę, 23 kwietnia. Początek transmisji na żywo w Motowizji o godz. 21.00. Wyścigi w Martinsville i Talladedze skomentują Szymon Tworz i Michał Budziak.Transmisje NASCAR w Motowizji:● NASCAR Cup Series 2023 Martinsville Speedway - transmisja wyścigu - niedziela, 16 kwietnia, godz. 21:00● NASCAR Cup Series 2023 Talladega Superspeedway - transmisja wyścigu - niedziela, 23 kwietnia, godz. 21:00● NASCAR Cup Series 2023 Dover International Speedway - transmisja wyścigu - niedziela, 30 kwietnia, godz. 20:00● NASCAR Cup Series 2023 Kansas Speedway - transmisja wyścigu - niedziela, 7 maja, godz. 21:00● NASCAR Cup Series 2023 Darlington Raceway - transmisja wyścigu - niedziela, 14 maja, godz. 21:00● NASCAR Cup Series 2023 All - Star Race - retransmisja wyścigu - poniedziałek, 22 maja, godz. 17:00● NASCAR Cup Series 2023 Charlotte Motor Speedway - retransmisja wyścigu - poniedziałek, 29 maja, godz. 17:00