Gwiazdy komentują Ekstraklasę w Canal+ Online. Nowy format Mecz Box

• W niedzielę (16 kwietnia) na antenie Canal+ Premium oraz w Canal+ Online hit polskiej PKO BP Ekstraklasy: Legia Warszawa kontra Lech Poznań.

• Redakcja sportowa C+ przygotowała do tego pojedynku specjalny komentarz w stylu Mec Box

Mecz Box to nowy format komentowania meczów, w którym spotkanie relacjonować będą gwiazdy, w towarzystwie moderatora, którym będzie dziennikarz redakcji Canal+. Widzowie na swoim ekranie będą obserwować zarówno spotkanie, jak i to, co dzieje się w studiu komentatorskim. Wybór tego formatu komentowania będzie dostępny w serwisie Canal+ Online, a spotkanie w tradycyjny sposób na antenie Canal+ Premium skomentuje duet Robert Skrzyński - Tomasz Wieszczycki.Transmisja w formacie "Mecz Box" będzie miała miejsce w niedzielę (14 kwietnia) w Canal+ Online, przy okazji starcia Legii z Lechem. Moderatorem komentarza będzie Bartosz Ignacik, a jego gośćmi będą Piotr "Zola" Szulowski oraz Marcin Wójcik. Piotr to jeden najpopularniejszych polskich stand-uperów, który swój przydomek zawdzięcza... włoskiemu piłkarzowi Gianfranco Zoli. Piłka nożna to od urodzenia wielka pasja Szulowskiego, który przez kilka lat grał na poziomie ligi okręgowej. Miał również okazję zaprezentować swoje umiejętności w jednym z odcinków Turbokozaka!Marcin Wójcik to jeden z najpopularniejszych polskich artystów kabaretowych. Jest pomysłodawcą i założycielem kabaretu Ani Mru-Mru, który obecnie współtworzy z Michałem Wójcikiem i Waldemarem Wikołkiem. Sport w życiu Marcina od zawsze odgrywał ważną rolę, a potwierdzeniem tego jest fakt ukończenia warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Na co dzień Marcin jest kibicem Górnika Łęczna!To nie jedyna niespodzianka dla widzów, bo sportowa redakcja Canal+ przygotowała wiele specjalnych materiałów, takich jak np. gole obu drużyn w tym sezonie, historyczne skróty pojedynków obu zespołów czy wspomnienia byłych piłkarzy. Dodatkowo od 16:00 wystartuje przedmeczowe studio na kanale YouTube Canal+ Sport, natomiast od 17:00 widzowie przeniosą się do studia telewizyjnego prosto ze stadionu Legii.