Derby Londynu z Fabiańskim, trudni rywale Polaków w Bundeslidze - weekend z Viaplay Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend z Viaplay

• Fabiański kontra Kanonierzy w derbach Londynu - 31. kolejka Premier League

• Borussia goni Bayern, trudni rywale Polaków - 28. kolejka Bundesligi

Przed tygodniem Arsenal zremisował z Liverpoolem (2:2) tracąc druga bramkę w 87. minucie spotkania. Sytuację wykorzystali gracze Manchesteru City, którzy nie mieli problemów z odprawieniem Southampton (4:1). Dzięki temu podopieczni Pepa Guardioli zmniejszyli straty do lidera do sześciu punktów, a wciąż mają rozegrany jeden mecz mniej, a na dodatek już 26 kwietnia podejmą 'Kanonierów' na Etihad Stadium w bezpośrednim starciu.Arsenal znakomicie radzi sobie od początku rozgrywek, a drobny kryzys firmy, jaki przydarzył się zawodnikom Mikela Artety na początku lutego, trwał tylko trzy mecze. Od tamtej pory odnieśli oni siedem ligowych zwycięstw z rzędu, zatrzymując się dopiero na Liverpoolu. W drodze po tytuł zagrozić im już mogą tylko 'The Citizens'.West Ham przed tygodniem uporał się (1:0) z innym lokalnym rywalem, Fulham, dzięki czemu nieznacznie oddalił się od strefy spadkowej. Teraz przed Łukaszem Fabiańskim i kolegami dużo trudniejsze zadanie, bowiem będą musieli zatrzymać podrażnionych 'Kanonierów'. Tymczasem City zagra z przedostatnim w tabeli Leicester i każdy wynik inny niż zwycięstwo wicelidera będzie sensacją.Przegrana z City była raczej wkalkulowana w plan walki o utrzymanie nakreślony w Southampton. W ten weekend 'Święci', którzy niemal niezmiennie okupują ostatnie miejsce, podejmą na St. Mary's Stadium klub środka tabeli, londyńskie Crystal Palace. Podstawowym obrońcą Southampton jest Jan Bednarek.Powoli kończy się rekonwalescencja Matty'ego Casha, który w połowie marca doznał kontuzji w eliminacyjnym meczu reprezentacji Polski z Czechami. Obrońca Aston Villi niebawem powinien być już zdolny do gry. W sobotę 'The Villains' zagrają ze znakomicie spisującym się w tym sezonie Newcastle.Zmiana szkoleniowca wyraźnie pomogła graczom Bayernu poprawić wyniki uzyskiwane na krajowym podwórku. Pod wodzą Thomasa Tuchela, który w połowie marca zastąpił Juliana Nagelsmanna, Bawarczycy odnieśli dwa ligowe zwycięstwa, w tym to najcenniejsze, kiedy w Der Klassikerze rozgromili Borussię 4:2.Dzięki tej wygranej Bayern wrócił na fotel lidera i nie zamierza go opuszczać, tym bardziej, że do końca sezonu pozostało już tylko siedem kolejek. W ten weekend poprzeczka będzie zawieszona nieco niżej, bowiem do Monachium przyjeżdża czternaste w zestawieniu TSG Hoffenheim.Po piętach Bayernowi depcze Borussia, która traci do lidera dwa oczka. W nadchodzącym starciu 'Żółto-Czarnych' z VfB Stuttgart nikt nie spodziewa się rozstrzygnięcia innego, niż przekonująca wygrana Dortmundczyków. Ekipa ze Stuttgartu zajmuje w tabeli miejsce trzecie od końca i faktycznie tylko najwięksi optymiści liczą, że VfB urwie punkty wiceliderowi.Wspominając wydarzenia poprzedniego weekendu, Polacy występujący w Bundeslidze mogą mówić o rozczarowaniu. Rafał Gikiewicz, Robert Gumny i ich koledzy z Augsburga wyraźnie ulegli FC Koeln (1:3), a Wolfsburg z Jakubem Kamińskim w składzie nie poradził sobie w Moenchengladbach (0:2).Oba "polskie" kluby znajdują się w środku stawki, a ich najbliżsi rywale to kluby z górnej połówki tabeli. Augsburg zmierzy się bowiem na wyjeździe z RB Lipsk. 'Czerwone Byki' bronią czwartego miejsca, gwarantującego start w Lidze Mistrzów jesienią. Z kolei 'Wilki' podejmą szósty Bayer Leverkusen, również walczący o prawo gry w europejskich pucharach w następnym sezonie.Tymczasem Marcin Kamiński ogląda kolejne mecze Schalke z ławki rezerwowych i wciąż czeka na swoje szanse od trenera Thomasa Reisa. W jeszcze gorszej sytuacji jest Jacek Góralski, dla którego brakuje miejsca nawet w szerokim składzie VfL Bochum. Coraz głośniej mówi się o tym, że polski pomocnik niebawem zmieni klub.Plan transmisji:Mecze 28. kolejki Bundesligi:Piątek (14 kwietnia):• godz. 20:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Kędzior i Radosław GilewiczSobota (15 kwietnia):• godz. 13:30 Premier League: Aston Villa - NewcastleKomentarz: Andrzej Twarowski i Michał Gutka• godz. 15:30 Bundesliga: Bayern Monachium - TSG HoffenheimKomentarz: Rafał Wolski i Marcin Borzęcki• godz. 15:30 Bundesliga: RB Lipsk - FC AugsburgKomentarz: Szymon Ratajczak i Mateusz Skwierawski• godz. 15:30 Bundesliga: FC Kolen - FSV MainzKomentarz: Dawid Król i Piotr Majchrzak• godz. 15:30 Bundesliga: VfB Stuttgart - Borussia DortmundKomentarz: Mateusz Juza i Tomasz Urban• godz. 16:00 Premier League:Komentarz: Marcin Pawłowski i Maciej Łuczak• godz. 16:00 Premier League:Komentarz: Kamil Kania i Jarosław Koliński• godz. 16:00 Premier League:Komentarz: Adam Delimat i Dawid Szymczak• godz. 16:00 Premier League:Komentarz: Mariusz Hawryszczuk i Paweł Grabowski• godz. 16:00 Premier League:Komentarz: Wojciech Piela i Michał Borkowski• godz. 18:30 Premier League:Komentarz: Przemysław Pełka i Michał Gutka• godz. 18:30 Bundesliga:Komentarz: Kamil Kania i Tomasz UrbanNiedziela (16 kwietnia):• godz. 15:00 Premier League:Komentarz: Andrzej Twarowski i Maciej Łuczak• godz. 15:30 Bundesliga:Komentarz: Rafał Wolski i Marcin Borzęcki• godz. 17:30 Premier League:Komentarz: Przemysław Pełka i Paweł Grabowski• godz. 17:30 Bundesliga:Komentarz: Szymon Ratajczak i Wojciech Górski• godz. 19:30 Bundesliga:Komentarz: Mateusz Borek i Tomasz UrbanPoniedziałek (17 kwietnia):• godz. 21:00 Premier League:Komentarz: Piotr Domagała i Michał Gutka