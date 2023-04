Francuski hit i żużlowy szlagier wydarzeniami weekendu w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W ten weekend widzowie ELEVEN SPORTS będą mogli obejrzeć mecz na szczycie Ligue 1 Uber Eats pomiędzy Paris Saint-Germain a RC Lens.

• Stacja zaplanowała także transmisje spotkań ligowych z udziałem innych słynnych klubów, takich jak SSC Napoli, AS Roma, Real Madryt, Atlético Madryt czy Sporting CP.

• Z kolei kibiców żużlowych czekają emocje związane ze szlagierem drugiej rundy żużlowej PGE Ekstraligi,

Paris Saint-Germain jest liderem Ligue 1 Uber Eats, a RC Lens zajmuje drugie miejsce i ma sześć punktów straty. Starcie tych drużyn na Parc des Princes jest zapowiadane jako szlagier najbliższego weekendu i jeden z największych hitów rundy wiosennej w lidze francuskiej. Jeśli Kylian Mbappé, Leo Messi i spółka pokonają rywali, to ich przewaga wzrośnie do dziewięciu oczek, a szanse na mistrzostwo kraju radykalnie wzrosną. Natomiast zwycięstwo ekipy, której barw bronią Przemysław Frankowski, Łukasz Poręba i Adam Buksa, sprawi, że różnica zmniejszy się do trzech punktów i walka o tytuł nabierze większych rumieńców. Zespół z Paryża jest faworytem, ale warto przypomnieć, że jesienią uległ ekipie z Lens aż 1:3. Jedną z bramek dla krwisto-złotych zdobył wówczas wspomniany Frankowski. Polski pomocnik również w najbliższej konfrontacji może być groźny dla defensywy PSG, bo od kilku tygodni znajduje się w bardzo dobrej formie, a w miniony weekend wpisał się na listę strzelców w meczu z RC Strasbourg Alsace.SSC Napoli jest bardzo bliskie tytułu mistrza Włoch, ale zdobywanie kolejnych punktów przychodzi mu z coraz większym trudem. Rywale mocno mobilizują się na mecze z drużyną Piotra Zielińskiego oraz Bartosza Bereszyńskiego i podobnie powinno być w jej starciu z Hellasem Verona. Ekipa z Neapolu nie wygrała żadnego z dwóch ostatnich spotkań z klubem z Werony na Stadio Diego Armando Maradona, pomimo tego, że za każdym razem była wyraźnym faworytem. Tym razem goście mogą stawić im równie silny opór, bo są zdeterminowani w walce o utrzymanie w Serie A, a do zmagań podejdą podbudowani ubiegłotygodniowym zwycięstwem z US Sassuolo Calcio.Ciekawie powinno być też na Stadio Olimpico, gdzie trzecia w stawce AS Roma zmierzy się z dziesiątym Udinese Calcio. Zespół Nicoli Zalewskiego po dwóch wygranych z rzędu umocnił się na pozycji dającej awans do Ligi Mistrzów UEFA. Piłkarze z Rzymu muszą jednak uważać, ponieważ jesienne spotkanie w Udine zakończyło się ich nadspodziewanie wysoką porażką 0:4.Real Madryt gra ostatnio w kratkę i jest pod coraz większą presją, bo musi gonić prowadzącą w tabeli FC Barcelonę i jednocześnie uciekać przed chcącym odebrać mu drugie miejsce Atlético Madryt. W najbliższy weekend Królewscy nie mogą sobie pozwolić na wpadkę, bo tylko zwycięstwo z Cádiz CF pozwoli im zachować szansę na tytuł mistrzowski oraz pozycję wicelidera. O sukces nie będzie łatwo, bo piłkarze z Kadyksu od końcówki lutego przegrali tylko jedno ze swoich sześciu spotkań. W tej konfrontacji wiele będzie zależało od ofensywnych gwiazd zespołu z Madrytu - Karima Benzemy i Viníciusa Júniora. W tym sezonie zdobyli oni w sumie aż 23 gole, dzięki czemu są jednym z najskuteczniejszych duetów w Europie.Interesująco zapowiada się także mecz Atlético Madryt - UD Almería. Podopieczni trenera Diego Simeone są w wybornej formie i gdyby wziąć pod uwagę sześć ostatnich kolejek, to byliby liderem ligowej tabeli. Gracze z Almerii na pewno nie ułatwią im zadania, ponieważ są na fali wznoszącej i od początku roku sprawili już kilka niespodzianek, pokonując między innymi FC Barcelonę.Sporting CP i FC Arouca zajmują czwarte i piąte miejsce w tabeli i pretendują do gry w następnej edycji europejskich pucharów. Ich bezpośrednia konfrontacja wyrasta na szlagier 28. kolejki portugalskich rozgrywek. Obie drużyny są w dobrej dyspozycji i pozostają niepokonane w lidze od połowy lutego. Klub z Lizbony liczy w tym spotkaniu na swój błyskotliwy duet Pedro Gonçalves - Trincão, który strzela gole, asystuje przy trafieniach kolegów i ma ogromny wpływ na grę w ofensywie. Z kolei goście z Arouki swoje nadzieje pokładają w skutecznym Rafaelu Mújicy, który zdobył pięć z ostatnich siedmiu bramek uzyskanych przez swój zespół.Jednym z hitów drugiej rundy PGE Ekstraligi będzie konfrontacja BETARD SPARTY Wrocław z FOGO UNIĄ Leszno. Dla żużlowców z Dolnego Śląska to premierowy występ w tym sezonie, bo ich pierwszy mecz został przełożony ze względu na złe warunki atmosferyczne. SPARTA jest uznawana za głównego faworyta do mistrzostwa Polski, dlatego kibice są bardzo ciekawi dyspozycji jej zawodników. Czy Maciej Janowski, Tai Woffinden, Piotr Pawlicki i ich koledzy potwierdzą wysokie aspiracje? A może goście z Leszna sprawią niespodziankę i wywalczą drugie zwycięstwo w obecnej kampanii?Piątek (14 kwietnia):• 18:25 Serie A:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zieliński• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3 i 4)komentarz: Patryk Mirosławski, Mateusz MajakSobota (15 kwietnia):• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Michał Grzyb, Michał Świerżyński• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 14:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski, Mateusz Janiak• 16:10 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Marcin Gazda• 16:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Patryk Mirosławski, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zielińskistudio: Mikołaj Kruk, Piotr Czachowski, Mateusz Janiak• 18:55 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Grzyb, Michał Świerżyński• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 2)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 20:55, Eleven Sports 1, LaLiga Santander: Cádiz CF - Real Madryt (Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Sebastian Chabiniak, Marcin Gazdastudio: Mateusz Majak, Maciej Kruk, Piotr Urban• 20:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 3)komentarz: Marcin Grzywacz, Michał Świrkula• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 4)komentarz: Eryk Szpruch• 23:15- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mateusz MajakNiedziela (16 kwietnia):• 12:25 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Michał Grzyb, Piotr Czachowski• 12:55 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Michał Wszołek, Michał Świrkula• 12:55(Eleven Sports 3)komentarz: Andrzej Borowczyk, Kristian Sobierajski, Mikołaj Sokół, Sławomir Szymczak, Adam Widomski• 13:55 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Eryk Szpruch, Marcin Gazda• 14:55 Serie A:(Eleven Sports 1 i 4)komentarz: Mateusz Święcicki, Tomasz Zieliński• 16:00 PGE Ekstraliga:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Korościel, Marcin Kuźbickistudio: Anita Mazur• 17:00 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 4)komentarz: Eryk Szpruch, Michał Świrkula• 17:55 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 17:00)komentarz: Piotr Dumanowski, Dominik Guziakstudio: Mateusz Majak, Marcin Nowomiejski• 18:25 LaLiga Santander:(Eleven Sports 2)komentarz: Michał Wszołek, Sebastian Chabiniak• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1, studio od 20:00)komentarz: Patryk Mirosławski, Piotr Czachowskistudio: Mikołaj Kruk, Marcin Nowomiejski• 20:40 Ligue 1 Uber Eats:(Eleven Sports 2 i 4)komentarz: Marcin Grzywacz, Kuba Ostrowski• 21:25 Liga Portugal:(Eleven Sports 3)komentarz: Julian Kowalski, Adrian Gątarek23:00- magazyn (Eleven Sports 1)prowadzenie: Mikołaj KrukPoniedziałek (17 kwietnia):• 20:40 Serie A:(Eleven Sports 1)komentarz: Julian Kowalski, Marcin Nowomiejski• 21:00(Eleven Sports 2)