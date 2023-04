Klasyk Ekstraklasy, hit Ekstraligi, pojedynek na szczycie Ligue 1, NBA - weekend w Canal+ Sport

Łukasz Szewczyk

• Sportowy weekend w Canal+

• Klasyk PKO BP Ekstraklasy, czyli pojedynek Legii z Lechem.

• Mecze Manchesteru City oraz Liverpoolu w Premier League

• Pojedynek na szczycie francuskiej Ligue 1 Uber Eats, PSG kontra Lens.

Czas już na 28. kolejkę PKO BP Ekstraklasy, która rozpocznie się w piątek. W ramach tej serii gier, jak pierwsi na boisko wybiegną piłkarze Warty Poznań oraz Śląska Wrocław. Wrocławianie na zwycięstwo czekają od końca lutego i ich przewaga nad strefą spadkową wynosi już tylko dwa "oczka". W ramach "Superpiątku" Zagłębie Lubin o ligowe punkty powalczy z Górnikiem Zabrze. Będzie to spotkanie o przysłowiowe "sześć punktów", gdyż zespoły te sąsiadują ze sobą w tabeli i dodatkowo walczą o utrzymanie.Sobotnie zmagania rozpoczną się w Krakowie i będzie to pojedynek drużyn, które na swoje ligowe zwycięstwa czekają od lutego. Cracovia kontra Radomiak Radom. Oba zespoły plasują się w środkowej części tabeli, ale przewaga nad strefą spadkową wynosi tylko 5-6 punktów. Dlatego zarówno Krakowianie, jak i Radomianie będą chcieli dopisać do swojego dorobku komplet punktów. Następnie Korona Kielce podejmie Jagiellonię Białystok. Kielczanie w ostatnich pięciu spotkaniach na własnym stadionie zdobyli komplet punktów, wygrali wszystkie pięć pojedynków. Tym razem ich przeciwnikiem będzie "Jaga", która po zmianie trenera wygrała w ostatniej serii gier 1:0 z Lechią Gdańsk. Ostatnim sobotnim meczem będzie potyczka Lechii Gdańsk z Pogonią Szczecin. Trener David Badia podkreśla, że drużyna z Gdańska będzie walczyć o ligowy byt do samego końca i żadnemu przeciwnikowi nie odda punktów za darmo. W tej kolejce przeciwnikiem będzie Pogoń, która cały czas walczy o udział w przyszłorocznych europejskich pucharach. W ostatniej kolejce "Portowcy", po szalonym meczu, wygrali 3:2 z Cracovią. Gola decydującego o zwycięstwa w 88. minucie zdobył Alexander Gorgon.W niedzielę rywalizacja o ligowe punkty wystartuje w Gliwicach, gdzie Piast zmierzy się z Wisłą Płock. Gliwiczanie wygrali trzy ostatnie spotkania i wszystkie w tym samym stosunku, 1:0. W przypadku kolejnej wygranej, podopieczni trenera Vukovicia mogą awansować nawet na piątę lokatę w ligowej tabeli. Następnie na boisko wybiegną piłkarze Rakowa oraz Widzewa. Lider z Częstochowy, po porażce z Legią i remisie z Radomiakiem, będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę. Natomiast Widzew na ligowe zwycięstwo czeka od 17 lutego i tym razem również nie będzie łatwo. Ostatnim niedzielnym meczem będzie hit PKO BP Ekstraklasy. Legia kontra Lech. Spotkanie, które od lat wzbudza wiele emocji i nie inaczej będzie tym razem. Rywalizacja drugiej i trzeciej drużyny ligowej tabeli to zawsze nie lada gratka dla wszystkich kibiców. Sportowa redakcja CANAL+ przygotowała wiele ciekawych materiałów, które będą wprowadzać w klimat tego spotkania np. gole obu drużyn w tym sezonie, historyczne skróty pojedynków czy wspomnienia zawodników. Dodatkowo od 16:00 wystartuje przedmeczowe studio na kanale YouTube Canal+ Sport, natomiast od 17:00 studio telewizyjne prosto ze stadionu Legii. Hit PKO BP Ekstraklasy będzie można także oglądać ze specjalnym komentarzem w stylu "Mecz Box" . To nowy format komentowania meczów, w którym spotkanie relacjonować będą gwiazdy, w towarzystwie moderatora, którym będzie dziennikarz redakcji Canal+. Widzowie na swoim ekranie będą obserwować zarówno spotkanie, jak i to, co dzieje się w studiu komentatorskim. Wybór tego formatu komentowania będzie dostępny w serwisie Canal+ Online.28. kolejkę PKO BP Ekstraklasy zakończy poniedziałkowe spotkanie Stali Mielec z Miedzią Legnica.Manchester City cały czas walczy o mistrzostwo Anglii i w ostatnich kolejkach regularnie wygrawa swoje mecze. Jest to tym bardziej ważne, bo Arsenal w ostatniej kolejce "zgubił" punkty, remisując z "The Reds". Podopieczni trenera Guardioli w środku tygodnia bez problemów pokonali 3:0 Bayern Monachium w pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów i zaprezentowali bardzo wysoką formę. W zupełnie innej sytuacji znajduje się Leicester, które obecnie znajduje się w strefie spadkowej i swoje ostatnie ligowe spotkanie wygrało ponad dwa miesiące temu.W poniedziałkowy wieczór kibice angielskiej Premier League będą mogli ekscytować się emocjami związanymi z pojedynkiem Leeds - Liverpool. "The Reds" po efektownym zwycięstwie nad Manchesterem United kolejne dwa mecze przegrali i dwa zremisowali. Taki obrót rzeczy sprawił, że podopieczni trenera Kloppa spadli na ósmą lokatę i strata do miejsca premiowanego grą w Lidze Mistrzów to już dwanaście punktów. Leeds cały czas nie jest pewne utrzymania i będzie walczyć o każdy punkt, który może okazać się na wagę złota.Rywalizacja na hiszpańskich boiskach rozpocznie się już w piątek, a na boisku zmierzą się ze sobą Rayo Vallecano oraz Osasuna. Rayo na ligowe zwycięstwo czeka od ponad dwóch miesiący, a Osasuna w przypadku wygranej może zbliżyć na cztery "oczka" do stefy drużyn walczących o europejskie puchary. W sobotę Betis na własnym stadionie podejmie Espanyol, który przegrał pięć ostatnich spotkań. Natomiast podopieczni trenera Pellegirniego będą chcieli wrócić do dobrej gry i zmazać plamę z ostatniej porażki przed własną publicznością z Cadizem.W niedzielnych spotkaniach będziemy świadkami pojedynków Getafe z Barceloną oraz Valencii z Sevillą. Lider z Barcelony nie powinien mieć większych problemów z wywalczeniem pełnej puli. Choć w ubiegłym sezonie, wyjazdowe spotkanie z Getafe zakończyło się bezbramkowym remisem. W innym meczu walcząca o utrzymanie Valencia zagra z Sevillą, która od strefy spadkowej "uciekła" na pięć punktów. Aczkolwiek w przypadku porażki, ta przewaga nie będzie już tak bezpieczna. 29. kolejkę zakończy poniedziałkowe starcie Celty Vigo z Mallorcą.Rywalizację w tej serii gier rozpocznie piątkowy pojedynek Toulouse kontra Olympique Lyon. OL to zespół, który nie poniósł ligowej porażki od prawie dwóch miesięcy i dzięki temu awansował na siódmą lokatę ze stratą tylko pięciu punktów do piątego miejsca. Czy ta seria zostanie utrzymana? Kibice francuskiej Ligue 1 Uber Eats przekonają się o tym w piątkowy wieczór.Bez wątpienia najciekawszym spotkaniem tej serii gier będzie pojedynek lidera z wiceliderem tabeli. PSG na własnym stadionie zmierzy się z Lens. Przemysław Frankowski i spółka wygrali cztery ostatnie spotkania. PSG? Po dwóch porażkach z Rennes i Lyonem, w ostatniej kolejce wróciło na zwycięskie tory. Zapowiada się bardzo ciekawe spotkanie, tym bardziej, że w pierwszym pojedynku w tym sezonie Lens wygrało 3:1. W przypadku powtórki wyniku i wygranej Lens, przewaga PSG stopnieje do trzech punktów.W sobotę Rennes powalczy o ligowe punkty z Reims. Natomiast w niedzielnych pojedynkach, Lille zagra z Montpellier, Lorient zmierzy się z Monaco, a OM. podejmie na własnym stadionie Troyes.Sezon żużlowy wystartował, jednak na chwilę obecną karty rozdaje kapryśna pogoda i fani "czarnego sportu" muszą uzbroić się w cierpiliwość i poczekać na rozkręcenie się sezonu. Niestety, podobnie jak w poprzednim tygodniu, nie wszystkie spotkania dojdą do skutku. Z dobrych informacji, na chwilę obecną, kibice będą mogli ekscytować się emocjami w aż trzy dni i na trzech szczeblach rozgrywek. W sobotę Start Gniezno na własnym torze zmierzy się z Kolejarzem Rawicz. Dla gości będzie to drugi mecz w tym sezonie, dla Startu tegoroczna inauguracja.W niedzielę dwa spotkania 1. Ligi Żużlowej. Zespół z Ostrowa po porażce na inaugurację będzie chciał powalczyć o pierwsze zwycięstwo, ale rywal z Rybnika z pewnością będzie robić wszystko, aby tak się nie stało. W innym meczu Orzeł Łódź zmierzy się z Wybrzeżem Gdańsk.Hitem weekendu żużlowego będzie niewątpliwie pojedynek Włókniarza Częstochowa z Motorem Lublin. Obie ekipy zbudowały bardzo dobre zespoły, a co za tym idzie mają bardzo wysokie aspiracje. "Częstochowskie Lwy" w pierwszej kolejce, bez konruzowanego Kacpra Woryny, zremisowały w Grudziądzu. Natomiast dla zawodników Motoru bedzie to inauguracje sezonu 2023. Tę serię spotkań zakończy poniedziałkowe ściganie w Zielonej Górze. Miejscowy Falubaz podejmie na własnym stadionie beniaminka z Poznania, który w pierwszej kolejce wygrał 48:42.W NBA czas na finały play-in oraz start play-off, czyli to co kibice najlepszej koszykarskiej ligi świata lubią najbardziej. W nocy z piątku na sobotę poznamy dwa ostatnie zespoły, które awansują do tegorocznych play-off. W fianałach play-in zmierzą się Miami Heat z Chicago Bulls oraz Minnesota Timberwolves z Oklahomą City Thunder.W sobotni wieczór rozpocznie się już faza play-off. Boston Celtics o zwycięstwo powalczą z Atlantą Hawks. Celtics chcą powtórzyć sukces sprzed roku i ponownie awansować do finałów NBA. W niedzielę na sportowych antenach CANAL+ zagości para Memphis Grizzlies - LA Lakers, a to oznacza bardzo ciekawą rywalizację.Plan transmisji:Piątek (14 kwietnia):• 17:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Michał Mitrut, Adam Szała• 20:25 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Robert Skrzyński, Remigiusz Jezierski• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Krzysztof Marciniak, Michał Bojanowski• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Łukasz Wiśniowski, Jakub Kręcidło• 01:30 NBA:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Tomczak, Wojciech Kijanowski• 04:00 NBA:(Canal+ Sport)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Szymon SzewczykSobota (15 kwietnia):• 13:50 2 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Michał Łopaciński, Mirosław Jabłoński• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Gabriel Rogaczewski, Michał Trela• 16:55 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Filip Surma, Wojciech Jagoda• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Laboga, Rafał Nahorny• 18:25 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 18:25 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Adam Marchliński, Tomasz Ćwiąkała• 19:30 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Bartosz Gleń, Michał Żewłakow• 20:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Rafał Dębiński, Marek Jóźwiak• 21:30 NBA:(Canal+ Family)Komentarz: Szymon Przedpełski, Mirosław Noculak• 22:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Michał WodzińskiNiedziela (16 kwietnia):• 10.00- magazyn (Canal+ Sport)• 12:10 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Marcin Rosłoń, Wojciech Jagoda• 12:55 Ligue 1:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Edward Durda, Michał Bojanowski• 13:40 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Wojciech DankiewiczStudio: Piotr Bugajny, Patryk Malitowski• 13:55 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Online)• 14:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Adam Marchliński, Adam Szała• 16:10 LaLiga:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Łukasz Wiśniowski, Tomasz Ćwiąkała• 17:00 Ekstraklasa:(Canal+ Premium)Komentarz: Robert Skrzyński, Tomasz Wieszczycki• 17:00 Ligue 1:(Canal+ Sport)Komentarz: Remigiusz Kula, Filip Surma• 18:45 Ekstraliga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Michał Mitrut, Mirosław JabłońskiStudio: Michał Łopaciński, Matej Zagar• 19:30(Canal+ Premium)Prowadzący: Krzysztof Marciniak, Bartosz Gleń• 20:40 Ligue 1:(Canal+ Family)Komentarz: Piotr Glamowski, Igor Lewczuk• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport)Komentarz: Piotr Laboga, Leszek Orłowski• 21:15(Canal+ Sport 5)Obsada: Michał Mitrut, Michał Łopaciński, Marek Cieślak, Matej Zagar• 21:30 NBA:(Canal+ Sport 2)Komentarz: Artur Kwiatkowski, Radosław HyżyPoniedziałek (17 kwietnia):• 17:40 1 Liga Żużlowa:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Maciej Noskowicz, Mirosław JabłońskiStudio: Piotr Bugajny, Patryk Malitowski• 18:40 Ekstraklasa:(Canal+ Sport)Komentarz: Żelisław Żyżyński, Michał Trela• 20:55 Premier League:(Canal+ Sport 2)• 20:55 LaLiga:(Canal+ Sport 5)Komentarz: Michał Mitrut, Leszek Orłowski• 21:00(Canal+ Sport)Prowadzący: Filip Surma