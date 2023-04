HBO Max na drugą połowię kwietnia. "Miłość i Śmierć"

Łukasz Szewczyk

• Wykaz kolejnych premier HBO Max

• Wśród propozycji premiera serialu Max Original "Miłość i Śmierć" opartego na prawdziwej historii, która wstrząsnęła spokojną społecznością niewielkiego teksańskiego miasteczka

Kwietniowe nowości w HBO Max dzień po dniu (16-30 kwietnia):

SERIALE- Cierpiący na amnezję Mężczyzna budzi się na australijskim odludziu. Musi wykorzystać posiadane wskazówki, żeby odkryć swoją tożsamość, zanim dogoni go przeszłość.- W poszukiwaniu swojego miejsca w życiu Rasaq, Hajra, Jazz i Fanta realizują swoje marzenia, próbując w końcu zarobić trochę pieniędzy. Jak daleko są w stanie się posunąć w imię swojej przyjaźni i przyszłości?- Finałowy sezon serialowej czarnej komedii HBO z Billem Haderem w roli głównej o perypetiach niskobudżetowego płatnego zabójcy, który niespodziewanie rozpoczyna przygodę z aktorstwem w Los Angeles.- Batman chroni ulice Gotham przed przestępcami zamieszkującymi jego ciemne zaułki. Jednak pewne nieporozumienia doprowadziły do upadku jego duetu z Robinem i do narodzin nowego bohatera miasta, Nightwinga.- Życie w rodzinie, nawet zabawnej, jest bardzo trudnym wyzwaniem. Sam i Joel cieszą się swoją wygodną rutyną, ale nic nie jest dane raz na zawsze.- Dave wyrusza w swoją pierwszą trasę koncertową. Przemierzając Amerykę, on i jego zespół odkrywają z pierwszej ręki, jak różnorodny jest krajobraz kulturowy Stanów Zjednoczonych.- Dwie chodzące do kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.- W drugim sezonie serialu zaczynają wychodzić na jaw sekrety dotyczące natury i przerażających początków miasta, podczas gdy życie jego mieszkańców pogrąża się w chaosie z powodu przybycia tajemniczych nieznajomych.- Wypalony były piłkarz dostaje od losu drugą szansę i zakłąda własną agencję sportową.FILMY. Robert jest licealistą i aspirującym rysownikiem, który postanawia odrzucić wygodę życia na przedmieściach. Chłopak rzuca szkołę i opuszcza dom, aby znaleźć nauczyciela i przyjaciela w postaci Wallace'a, byłego rysownika komiksów niskich lotów.. Denés i Nóra świętują upragnioną adopcję dziecka. Dochodzi jednak pomiędzy nimi do kłótni i postanawiają wrócić osobno do domu. Kobieta twierdzi, że w drodze powrotnej została zgwałcona, ale dziwne okoliczności tego wieczoru zaczynają wychodzić na jaw.- Aoi opuszcza szkołę średnią, aby urodzić synka. Dziewczyna zaczyna pracować jako hostessa w nocnym klubie, podczas gdy jej mąż traci pracę i nie radzi sobie z obowiązkami rodzinnymi. Ich niedojrzałość i ciągłe walki prowadzą ich związek do kryzysu.- Dastan nie może znieść już ciągłych narzekań swojej ciężarnej żony i postanawia wybrać się z przyjaciółmi na ryby. Niestety ich spokój zostaje zakłócony przez serię nieprzewidzianych zdarzeń.- Lia, bystra młoda sierota z Foggyborough przebiera się za księżniczkę i wyrusza na misję wbrew swojej woli. Historia, która wstrząśnie całym królestwem i nauczy Lię, że szlachetność można znaleźć w każdym człowieku.- Tom Cruise jako cyniczny agent sportowy, który niespodziewanie przechodzi wewnętrzną przemianę i postanawia działać w zgodzie z zasadami moralnymi.- Drogi dwóch nierozłącznych przyjaciół rozchodzą się, bowiem każdy z nich wybiera się do innego college'u. Przed nimi jednak jeszcze szalona impreza.- Dwudziestoletnia Matsuri Takabayashi dowiaduje się, że zostało jej tylko dziesięć lat życia z powodu nieuleczalnej choroby. Postanawia nie analizować za bardzo swojego życia i nie zakochiwać się, ale na zjeździe szkolnym spotyka Kazuto Manabe.- Thriller oparty na powieści Delii Owens o dziewczynie, która od dzieciństwa mieszka samotnie na bagnach Północnej Karoliny. Kiedy jej partner zostaje znaleziony martwy, kobieta staje się główną podejrzaną.DOKUMENTY- Drugi sezon skupia się na Garrettcie i Nicole McNamarach, którzy zbliżają się do urzeczywistnienia swojego marzenia. Pokazuje też nowych surferów, którzy również marzą o pokonaniu 100-metrowej fali w Nazaré.- Dokument przedstawia pięćdziesięcioletnią karierę znanego filmowca Briana De Palmy. Dzięki archiwalnym materiałom i wywiadom z samym twórcą film daje intrygujący wgląd w życie jednego z największych hollywoodzkich reżyserów.- Serial dokumentalny opowiada o organizacji charytatywnej Wood Green z Godmanchester. Podąża za pracą personelu, który z zaangażowaniem zajmuje się łączeniem bezdomnych psów z potencjalnymi nowymi właścicielami.- Szokujący hollywoodzki skandal burzy idealną fasadę rodziny Hammerów. Od zarzutów gwałtu przeciwko Armiemu Hammerowi po oszustwa jego pradziadka, mroczne sekrety rodziny wreszcie wychodzą na światło dzienne.- Od wczesnych nielegalnych graffiti po monumentalny portret osadzony na ścianie granicznej USA i Meksyku, obraz wykorzystuje moc sztuki opartej na współpracy, by podnosić na duchu społeczności i inspirować je do wyrażania siebie.• 17 kwietniaTuryta, odc. 1 - 6Królowe Berlina II, odc. 1 - 230-metrowa fala II, odc. 1Sukcesja IV, odc. 4Barry IV, odc. 1 - 2Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 8Royal Crackers, odc. 5Śmieszne strony• 18 kwietniaMłody Sheldon VI, odc. 17Perry Mason II, odc. 7Rain Dogs, odc. 7• 19 kwietniaBatman: serial animowany III, odc. 1 - 24All American V, osc. 16Papier i klej• 20 kwietniaSnowfall VI, odc. 9Rycerze Gotham, odc. 5• 21 kwietniaNa planie XX, odc. 16#BringBackalice, odc. 3O ile mi wiadomoDaleki brzegKochanie, nie uwierzysz• 22 kwietniaA Black Lady Sketch Show IV, odc. 2Nel i tajemnica kurokotaTotal DramaRama III, odc. 27 - 28, 31 - 35, 38 - 52Total DramaRama: The Three Stooges Save ChristmasClimate Champions: Reduce, Reuse and Recycle - ReduceClimate Champions: Reduce, Reuse and Recycle - ReuseClimate Champions: Reduce, Reuse and Recycle - RecycleClimate Champions: 5 Ways to Cut Plastic WasteClimate Champions: Kids Interviews: AnastasiaClimate Champions: Kids Interviews: ElizabethClimate Champions: Kids Interviews: EmanuelClimate Champions: Kids Interviews: JonathanClimate Champions: Kids Interviews: Katia & LucienClimate Champions: Kids Interviews: LaviniaClimate Champions: Kids Interviews: RaheenClimate Champions: Kids Interviews: Senam & DzifaClimate Champions: Kids Interviews: Guide to PlasticsClimate Champions: Kids Interviews: Guide to Clean EnergyClimate Champions: Kids Interviews: Guide to Saving EnergyClimate Champions: Kids Interviews: Guide to Planet Friendly TravelClimate Champions: Guide to UpcyclingClimate Champions: Guide to RecyclingClimate Champions: Guide to Magic Trees• 23 kwietniaTotal DramaRama: Gwen Scary, Gwen Lost• 24 kwietniaKrólowe Berlina II, odc. 3 - 430-metrowa fala II, odc. 2Sukcesja IV, odc. 5Barry IV, odc. 3Ktoś, gdzieś II, odc. 1Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem X, odc. 9Royal Crackers, odc. 6De Palma• 25 kwietniaPani Davis, odc. 1 - 4Perry Mason II, odc. 8Rain Dogs, odc. 8• 26 kwietniaDave III, odc. 1 - 2All American V, odc. 17• 27 kwietniaSnowfall VI, odc. 10Dom dla psa IV, odc. 1 - 8Miłość i śmierć, odc. 1 - 3Jerry Maguire• 28 kwietniaNa planie XX, odc. 17Stamtąd II, odc. 1Dom Hammerów - mroczne tajemnice, odc. 1 - 3#BringBackAlice, odc. 4Kurczaki bez głów, odc. 1 - 7SupersamiecOstatnie 10 lat• 29 kwietniaNinjago IV, odc. 1 - 12A Black Lady Sketch Show IV, odc. 3• 30 kwietniaGdzie śpiewają rakiHarry Potter i Kamień FilozoficnyHarry Potter i Komnata TajemnicHarry Potter i więzień AzkbanuHarry Potter i Czara OgniaHarry Potter i Zakoń FeniksaHarry Potter i Książę PółkrwiHarry Potter i Insygnia Śmierci: Część 1Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część 2