Canal+ kręci serial o współczesnych związkach "Kiedy ślub?"

Łukasz Szewczyk

• Kiedy Ślub? Kiedy dzieci? Kiedy przestaniecie się wygłupiać? To pytania, które na pewnym etapie życia usłyszy większość wkraczających w dorosłość.

• Nowy serial Canal+ to historia pary teoretycznie doskonałej, która przeżyła razem najpiękniejsze chwile, a dziś... chce się rozstać.

aria Dębska i i Eryk Kulm Jr. w serialu Canal+ "Kiedy Ślub"? / fot. P. Pączkowski

Opowieść o rozstaniu, dochodzeniu do siebie po "końcu świata", nawigacji po współczesnych związkach i relacjach, seksie oraz rzeczywistości ciągłych zmian. "Kiedy slub?" to komediodramat opowiadający w naturalny sposób o świecie dzisiejszych młodych ludzi, ze współczesnymi dialogami i ironicznym, inteligentnym humorem.- mówi Beata Ryczkowska, Dyrektorka Produkcji Oryginalnych i Koprodukcji CANAL+ Polska.- dodaje Piotr Domalewski, jeden z reżyserów serialu."Kiedy ślub?" to ośmioodcinkowy komediodramat o współczesnych związkach, problemach młodych dorosłych i świecie, w którym gotowe rozwiązania już nie działają. W głównych bohaterów wcielają się Maria Dębska ("Powrót", "Bo we mnie jest seks") i Eryk Kulm Jr. ("Filip"). Reżyserami serialu są Piotr Domalewski ("Cicha noc", "Hiacynt", "Jak najdalej stąd", "Sexify") i Łukasz Ostalski ("Bracia", "Gry rodzinne", "O mnie się nie martw", "Krucjata"). Scenariusz stworzył duet Katarzyna Wiśniowska ("Tajemnica zawodowa", "Cichosza") i Marek Baranowski ("Brokat", "Noc w przedszkolu"). Producentem wykonawczym serialu jest Akson Studio - Michał Kwieciński ("Teściowie", "To musi być miłość", "Atak paniki", czy seriale "Sexify", "Gry rodzinne", "Szadź").