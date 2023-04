"Jeździć, obserwować". Kamery TVN Turbo podglądają rzetelnych fachowców

Łukasz Szewczyk

• W tym programie pokażemy jak wygląda porządnie wykonana warsztatowa robota. Poznamy fachowców, którzy dobrze wiedzą kiedy i jak naprawiać, a kiedy... "Jeździć, obserwować".

W Polsce nie brakuje uczciwych warsztatów samochodowych. W programie "Jeździć, obserwować" TVN Turbo zajrzy z kamerami do trzech z nich. Widzowie poznają rzetelnych fachowców, dla których praca jest prawdziwą pasją - dowiemy się, jakie motoryzacyjne wyzwania stawiają przed nimi wymagający klienci. Mechanicy pokażą nie tylko jak naprawiają usterki, ale także dadzą wskazówki jak im zapobiegać.Pierwszy z zakładów to prowadzony przez Darka Hillford Garage - duży warsztat blacharsko-lakierniczy restaurujący klasyki. Na widok aut, którym klienci chcą przywrócić życie, większość blacharzy ucieka w popłochu. Tymczasem Darek oczyma wyobraźni widzi kolejne lśniące samochody.TVN Turbo odwiedzi też M&M Cars z Poręby, prowadzony przez specjalizujących się przede wszystkim w BMW Łukasza i Grześka. Kamery regularnie zaglądać będą do EKG spod Poznania, którym kierują Krzysiek i Kuba. Chłopaki są wspólnikami, ale charaktery mają zupełnie inne. Tu mechanicy pracują przede wszystkim z autami premium, ze szczególnym naciskiem na Audi.Nowy program, "Jeździć, obserwować" w niedziele o godz. 14:30 (od 30 kwietnia 2023 roku) w TVN Turbo.