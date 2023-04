"Idol" od czerwca w HBO Max (wideo)

Łukasz Szewczyk

• W czerwcu na platformie HBO Max zadebiutuje serial "Idol"

• W rolach głównych wystąpią Abel "The Weeknd" Tesfaye oraz Lily-Rose Depp

• Produkcja będzie miała swoją premierę na Festiwalu Filmowym w Cannes.

Jocelyn (Lily-Rose Depp), która z powodu załamania nerwowego musiała przerwać ostatnią trasę koncertową, postanawia upomnieć się o należny jej tytuł największej i najseksowniejszej gwiazdy pop w Ameryce. Jej pasje rozpala na nowo Tedros (Abel "The Weeknd" Tesfaye), impresario z nocnego klubu o mrocznej przeszłości. Czy miłosne przebudzenie pozwoli jej wspiąć się na wyżyny czy może sprawi, że odkryje najciemniejsze zakamarki własnej duszy?Obsada: Abel "The Weeknd" Tesfaye, Lily-Rose Depp, Troye Sivan. W pozostałych rolach: Dan Levy, Da'Vine Joy Randolph, Eli Roth, Hari Nef, Jane Adams, Jennie Ruby Jane, Mike Dean, Moses Sumney, Rachel Sennott, Ramsey, Suzanna Son i Hank Azaria.Współtwórcy: Sam Levinson, Abel "The weeknd" Tesfaye i Reza Fahim; producenci wykonawczy: Sam Levinson, Abel "The Weeknd" Tesfaye, Reza Fahim, Kevin Turen, Ashley Levinson, Joseph Epstein, Aaron L. Gilbert z BRON i Sara E. White. Reżyseria: Sam Levinson. Scenariusz: Sam Levinson, Abel "The Weeknd" Tesfaye i Reza Fahim. Serial wyprodukowano we współpracy z A24.Premiera serialu "Idol" w poniedziałek 5 czerwca 2023 roku na platformie HBO Max.