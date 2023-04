Decydująca walka o tytuły mistrzowskie - hity maja w Eleven Sports

Łukasz Szewczyk

• W majowej ofercie ELEVEN SPORTS na pierwszy plan wysuwają się mecze piłkarskie, które mogą zadecydować o tym, kto sięgnie po tytuły mistrzowskie w czołowych europejskich ligach.

• W przyszłym miesiącu stacja pokaże na swoich antenach również półfinałowe starcia piłkarskiego Pucharu Niemiec

• Dla fanów żużla zaplanowano transmisje istotnych spotkań PGE Ekstraligi

Dla FC Barcelony obecny sezon LaLiga Santander jest udany i już tylko gwałtowna obniżka formy może pozbawić ją pierwszego tytułu mistrza Hiszpanii od 2019 roku. Byłoby to już drugie cenne trofeum, które z klubem z Katalonii zdobędzie Robert Lewandowski. Polak ma też szansę na koronę króla strzelców, ale do samego końca musi o nią walczyć z Karimem Benzemą i innymi groźnymi napastnikami. W maju odbędzie się aż pięć ligowych kolejek, które przybliżą kibiców do odpowiedzi na najważniejsze pytania. Dla Barçy poważnym sprawdzianem będzie derbowe starcie z RCD Espanyolem. W dwóch ostatnich meczach z lokalnym rywalem Blaugrana traciła punkty. Czy Papużki ponownie okażą się dla niej sporym wyzwaniem? Niełatwe zadanie czeka także Real Madryt, który w swoim najważniejszym majowym spotkaniu zmierzy się z Realem Sociedad. Klub z Kraju Basków również mierzy w czołowe lokaty, więc Królewscy mogą spodziewać się trudnej przeprawy.Najważniejsze transmisje LaLiga:• Real Sociedad - Real Madryt, 2 maja, 21:55• RCD Espanyol - FC Barcelona (Robert Lewandowski), 14 maja• Valencia CF - Real Madryt, 21 maja• Real Valladolid - FC Barcelona (Robert Lewandowski), 24 maja• Sevilla FC - Real Madryt, 28 majaW nadchodzącym miesiącu rozgrywki Serie A wkroczą w decydującą fazę, która przesądzi o tym, czy SSC Napoli przypieczętuje swoje trzecie mistrzostwo Włoch, czy na ostatniej prostej uniemożliwi mu to S.S. Lazio, AS Roma, AC Milan lub inny z groźnych konkurentów. Duży udział w sukcesach zespołu z Neapolu ma Piotr Zieliński. Polski pomocnik jest w ligowej czołówce pod względem liczby asyst oraz odgrywa ważną rolę w większości ofensywnych akcji swojej drużyny. W kluczowym z majowych meczów Azzurri zmierzą się z Interem Mediolan. Na Stadio Diego Armando Maradona widzowie zobaczą dwóch najskuteczniejszych napastników bieżącego sezonu - Victora Osimhena w szeregach gospodarzy i Lautaro Martíneza po stronie gości. W przyszłym miesiącu warto również zwrócić uwagę na klasyk ligi włoskiej, w którym Juventus FC zagra z AC Milanem. Stara Dama, której barw bronią Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik, postara się zrewanżować ekipie z Mediolanu za porażkę 0:2 doznaną w rundzie jesiennej.Najważniejsze transmisje Serie A:• Udinese Calcio - SSC Napoli (Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński), 3 maja• AS Roma (Nicola Zalewski) - Inter Mediolan, 7 maja• SSC Napoli (Piotr Zieliński, Bartosz Bereszyński) - Inter Mediolan, 21 maja• Juventus FC (Wojciech Szczęsny, Arkadiusz Milik) - AC Milan, 28 majaRozgrywki piłkarskiego Pucharu Niemiec obfitują w tym roku w niespodzianki, ale na placu boju nadal pozostaje broniące trofeum RB Lipsk. Po odpadnięciu Bayernu Monachium i Borussii Dortmund to właśnie Byki stały się głównym kandydatem do sięgnięcia po DFB-Pokal. Na Timo Wernera i spółkę w półfinale czeka wymagający przeciwnik, SC Freiburg. To jedna z rewelacji aktualnego sezonu, która na pewno postawi zespołowi z Lipska trudne warunki. Triumfator awansuje do wielkiego finału, w którym zmierzy się z lepszą drużyną z pary VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt. Oba wymienione kluby doskonale znają smak zwycięstwa w Pucharze Niemiec, bo zdobywały to trofeum w sumie aż osiem razy. W bieżącym sezonie znacznie lepiej spisują się frankfurtczycy, ale warto przypomnieć, że w niedawnym ligowym starciu tych ekip piłkarze ze Stuttgartu wywalczyli remis i byli bliscy wygranej.Transmisje:• SC Freiburg - RB Lipsk, 2 maja• VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt, 3 majaDo wielkiego finału rozgrywek ligi francuskiej pozostało już tylko kilka kolejek, a prowadzące w tabeli Paris Saint-Germain wciąż nie ma bezpiecznej przewagi nad grupą pościgową. Kylian Mbappé, Leo Messi i pozostałe gwiazdy PSG muszą zachować w maju pełną koncentrację, bo rozegrają mecze, dzięki którym mogą zapewnić swojej drużynie tytuł mistrzowski. Najtrudniejsze w maju może okazać się wyjazdowe spotkanie z nieprzewidywalnym RC Strasbourg Alsace. W ubiegłym sezonie paryżanie zdobyli na Stade de la Meinau zaledwie jeden punkt. Ich ponowne potknięcie ucieszyłoby piłkarzy RC Lens i Olympique Marsylia, którzy wciąż mają szansę na zdetronizowanie obrońcy trofeum. Dla tych dwóch klubów w nadchodzącym miesiącu najistotniejsza będzie jednak bezpośrednia konfrontacja na Stade Bollaert-Delelis. Jej stawką będą punkty ważne zarówno w kontekście ewentualnego dogonienia lidera, jak i dla losów walki o wicemistrzostwo kraju. W ubiegłym roku Marsylia wygrała na wyjeździe z Lens 2:0. Jak będzie tym razem?Najważniejsze transmisje Ligue 1:• RC Lens (Przemysław Frankowski, Łukasz Poręba, Adam Buksa) - Olympique Marsylia, 6 maja• RC Strasbourg Alsace - Paris Saint-Germain, 27 majaDo początku kwietnia wiele wskazywało na to, że w tym sezonie SL Benfica nie znajdzie sobie równych i pewnie sięgnie po mistrzostwo Portugalii. W połowie miesiąca doznała jednak dwóch ważnych porażek , które sprawiły, że nadzieje innych mocnych drużyn ponownie odżyły. Fani Liga Portugal mogą zacierać ręce, bo mecze zaplanowane na cztery majowe kolejki zapowiadają się bardzo ciekawie i mogą sporo namieszać w ligowej czołówce. Dla Benfiki arcyważne będą derby Lizbony, w których zmierzy się ze Sportingiem CP. Poprzeczka zostanie z pewnością zawieszona wysoko, ponieważ Lwy walczą o awans do Ligi Mistrzów UEFA. Kibice liczą na równie duże emocje jak jesienią, kiedy zacięta konfrontacja tych zespołów zakończyła się remisem 2:2. Istotną rolę odegrały wówczas największe gwiazdy obu klubów - Gonçalo Ramos i Pedro Gonçalves. Czy ponownie to oni będą mieli największy wpływ na końcowy wynik?Najważniejsza transmisja:• Sporting CP - SL Benfica, 21 majaŻużlowa rywalizacja w PGE Ekstralidze nabiera rumieńców. Mistrzowskie aspiracje potwierdzają BETARD SPARTA Wrocław i PLATINUM MOTOR Lublin, ale stawka zespołów jest tak wyrównana, że w walce o miejsca w czołówce nic nie jest oczywiste. W maju przed szczególnym wyzwaniem stanie ZOOLESZCZ GKM Grudziądz, który najpierw zmierzy się z wrocławską Spartą, a następnie z lubelskimi Koziołkami. Rywale powinni szykować się na ostre ściganie, ponieważ w ekipie z Grudziądza od początku sezonu błyszczy Nicki Pedersen, wspierany przez Maksa Fricke'a i Gleba Czugunowa. Starcia tej trójki z Maciejem Janowskim, Bartoszem Zmarzlikiem i innymi gwiazdami Sparty oraz Motoru będą bez wątpienia atrakcją tych spotkań.Najważniejsze transmisje Ekstraligi:• FOR NATURE SOLUTIONS KS APATOR Toruń - ZOOLESZCZ GKM Grudziądz, 5 maja• ZOOLESZCZ GKM Grudziądz - BETARD SPARTA Wrocław, 19 maja• PLATINUM MOTOR Lublin - ZOOLESZCZ GKM Grudziądz, 26 maja