Puls 2 w ofercie Pilot WP. Nowa umowa z TV Puls

Łukasz Szewczyk

• Pilot WP podpisał umowę z Telewizją Puls

• Umowa zakłada dystrybucję kanału PULS 2, a także głównego kanału TV PULS, objętego zasadą must carry, must offer.

PULS 2 będzie dostępny do bezpłatnego oglądania oraz w pakietach Starter Plus, Podstawowy, Maxi, Starter Plus + Eleven Sports, MAXI + Eleven Sports.Telewizja Puls w swojej zróżnicowanej ofercie programowej obu kanałów gwarantuje m.in.: premierowe hity filmowe, zagraniczne i polskie seriale, najlepsze światowe animacje, produkcje własne (seriale: "Lombard. Życie pod zastaw", "Dzielnica strachu", "Kurierzy") oraz transmisjez największych rozrywkowych wydarzeń na skalę ogólnopolską.- podkreśla Marcin Malicki, szef Pilota WP.- powiedział Dariusz Dąbski, Prezes Telewizji Puls.