Rusza nowy cykl "Dzień z... w Radiu ZET"

Łukasz Szewczyk

• W środę (19 kwietnia) Dawid Kwiatkowski będzie bohaterem nowego cyklu "Dzień z... w Radiu ZET".

• Co miesiąc stacja będzie przybliżać swoim słuchaczom ich ulubione gwiazdy, pokazując je w sytuacjach niecodziennych.

Agnieszka Kołodziejska wraz z ekipą social mediów Radia ZET będzie towarzyszyć Dawidowi Kwiatkowskiemu od rana do wieczora podczas wyjazdu do Paryża. Relacje na żywo z ich wspólnie spędzanego czasu będzie można usłyszeć na antenie przez cały dzień co godzinę, a materiały wideo będą udostępniane w social mediach Radia ZET."Dzień z... w Radiu ZET" to okazja do dowiedzenia się rzeczy nieoczywistych, zaskakujących i poznania gwiazd w sytuacjach mniej formalnych. Jakie mają zainteresowania? Co lubią zjeść? Jakie miejsca lubią odwiedzać? Jakie mają przyzwyczajenia, o których chcieliby opowiedzieć słuchaczom? Odpowiedzi na te i inne pytania poznają słuchacze w ramach projektu "Dzień z ...". Co więcej, fani będą mogli swoim idolom za pośrednictwem Radia ZET zadawać własne pytania. Autorzy najciekawszych nie tylko usłyszą odpowiedź, ale wygrają też nagrody.