Kultowy serial po raz pierwszy w polskiej telewizji. "Lady Oscar: Róża Wersalu" na antenie 2x2

Łukasz Szewczyk

• Kanał 2x2 w maju rozpocznie emisję serialu anime - "Lady Oscar: Róża Wersalu".

• Premiera w polskiej telewizji

Francja, rok 1755. Generał Jarjayes z francuskiej gwardii pałacowej spodziewa się piątego dziecka i liczy, że tym razem będzie to chłopiec. Jednak, gdy na świat przychodzi kolejna córka, nie ma nikogo, kto mógłby kontynuować rodzinną spuściznę wojskową. Generał postanawia wychować swoją córkę tak, by stała się żołnierzem. Czternaście lat później Oscar Francois de Jarjayes założy mundur, by osobiście strzec Marię Antoninę i króla Ludwika XVI.Serial, będący ekranizacją wydanej również w Polsce mangi Riyoko Ikedy, stał się kultowy m.in. w Niemczech, Francji oraz we Włoszech.Premierowa seria liczy 40 odcinków.