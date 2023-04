Rusza Onet Watch

Łukasz Szewczyk

• Użytkownicy Onetu na urządzeniach mobilnych mogą korzystać z nowego sposobu oglądania treści wideo.

• W Onet Watch są dostępne materiały z oferty autorskich programów Onetu, jak również od zewnętrznych twórców i partnerów - wszystkie w formie krótkich wertykalnych formatów wideo, dobrze znanej z social mediów.

W mobilnej odsłonie strony głównej portalu Onet, w dolnej nawigacji, można znaleźć ikonę Onet Watch, dzięki której użytkownicy mogą się przenieść do interesujących ich treści, dostępnych w jednym miejscu.Onet Watch pozwala na oglądanie wideo w modelu znanym z najpopularniejszych platform społecznościowych - z jedną znaczącą różnicą, która polega na tym, że mogą znaleźć się w tym miejscu wyłącznie sprawdzone i zaufane treści. Do wyselekcjonowanych treści - krótkich, różnorodnych, autentycznych i skracających dystans filmów - stworzono odpowiednie środowisko, które w sposób najbardziej naturalny angażuje użytkowników, serwując najlepsze materiały z oferty wideo Ringier Axel Springer Polska. Onet Watch będzie również jakościową przestrzenią dla przekazów reklamowych partnerów biznesowych RAS Polska.- mówi Jovan Protic, COO Ringier Axel Springer Polska. -- dodaje Jovan Protic.- mówi Sabina Lipska, dyrektor video w Ringier Axel Springer Polska.Na nowej platformie Onetu można oglądać podwójnie sprawdzone treści informacyjne, rozrywkowe i edukacyjne, w tym najlepsze treści wideo od popularnych twórców oraz dziennikarzy Onetu. W Onet Watch użytkownicy znajdą m.in. fragmenty formatów lifestyle'owych, kulinarnych, motoryzacyjnych czy podróżniczych. W ofercie nie zabraknie twórców popularnych w social mediach. Wśród nich znajdują się m.in.: Karol Majchrzak, Bartosz Ostałowski, Story of my trip, Adam Szolc, Arbuzazuza, Retrożycie, Pataki, Foxx gotuje, Matura To Bzdura, Aguśkafree, Partyzanci Lubelszczyzny, Piotr Lisek, Doktor z Tiktoka, Prokurator Absurdu, SEXED.PL, Pogotowiematurafizyka, Magic of Y.Wśród programów nie zabraknie także popularnych formatów z oferty wideo Ringier Axel Springer Polska, takich jak "Onet Rano", "Misja Futbol," "Tak Mamy", "WojewódzkiKędzierski" czy "Matcha Talks w Onecie" oraz zakulisowych fragmentów z gwiazdami, zabawnych scen, fragmentów wypowiedzi czy krótkich wywiadów.