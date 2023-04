National Geographic zbadał co Polacy wiedzą o UFO

Łukasz Szewczyk

• Ponad połowa Polaków twierdzi, że są dowody na istnienie pozaziemskich cywilizacji

Roswell, Strefa 51, a nawet polski Emilcin na lubelszczyźnie - domniemanych spotkań ludzi z obcą cywilizacją było do tej pory wiele, jednak wszystkie relacje były traktowane z rezerwą. Mimo to, jak wynika z badania "Co Polacy wiedzą o UFO?" przeprowadzonego przez Kantar Public na zlecenie National Geographic, Polacy nie uważają tego tematu za kinową fikcję. Aż 54% badanych stwierdziło, że istnieją dowody na istnienie pozaziemskich cywilizacji. Z raportu wynika również, że prawidłowo definiujemy skrót UFO - 79% badanych odpowiedziało, że jest to niezidentyfikowany obiekt latający. Co ciekawe 7% ankietowanych przyznało, że widziało UFO lub miało kontakt z istotami pozaziemskimi.W maju 2022 roku w Kongresie Stanów Zjednoczonych odbyło się pierwsze od ponad 50 lat publiczne wysłuchanie w sprawie UFO. Przedstawiciele Pentagonu mówili nawet o 400 przypadkach zauważenia niezidentyfikowanych obiektów latających. I chociaż na ogół spekuluje się o urządzeniach meteorologicznych czy szpiegowskich, jak w przypadku obiektów zauważonych w tym roku nad USA i Kanadą, to kwestia potencjalnych przybyszy z innej galaktyki cały czas rozbudza wyobraźnię nie tylko miłośników kina science fiction. Nic dziwnego, że doniesienia na ten temat cieszą się dużą popularnością.Informacji o UFO na własną rękę poszukuje 37% Polaków. Najczęściej, bo 94% z nich korzysta do tego celu z Internetu - przede wszystkim z tematycznych forów, grup czy portali. 51% swoją wiedzę czerpie z popularnonaukowych programów telewizyjnych. Co ciekawe, większość Polaków - bo aż 61% uważa, że rządy powinny gromadzić i upubliczniać materiały dotyczące UFO.- komentuje astrobiolożka Agata Kołodziejczyk.- dodaje.O materiałach dotyczących UFO upublicznionych przez amerykański Pentagon opowiada serial "UFO: przełomowe śledztwa", którego pierwszy odcinek będzie można obejrzeć na antenie National Geographic już 21 kwietnia o godzinie 21:00. Widzowie dowiedzą się jakie były kulisy odtajnienia przez Kongres Stanów Zjednoczonych wyjątkowych nagrań z UFO oraz obejrzą niesamowite relacje pilotów marynarki wojennej, którzy widzieli niezidentyfikowane obiekty latające.