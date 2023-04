Trzeci sezon serialu "Lupin" jesienią w Netflixie

Łukasz Szewczyk

• Netflix podzielił się z fanami datą premiery oraz plakatem do trzeciej części francuskiego serialu Lupin.

"Lupin 3" w Netflixie / Fot. Netflix

Ukrywający się Assane musi nauczyć się żyć z dala od żony i syna. Nie mogąc znieść bólu, który wyrządziły im jego czyny, Assane postanawia wrócić do Paryża, aby złożyć im szaloną propozycję wyjechania z Francji i rozpoczęcia życia na nowo w innym kraju. Jednak widmo przeszłości nigdy go nie opuszcza, a jego plany wywracają się do góry nogami z powodu nieoczekiwanego powrotu.Światowy fenomen powróci z kolejnym, 7-odcinkowym sezonem już 5 października. Obok Omara Sy w roli Assene Diopa zobaczymy Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Soufiane Guerrab i Shirine Boutella.