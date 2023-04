"Bogaci też płączą" w Novelas+ i Canal+ Online

Łukasz Szewczyk

• Hit Televisy z 2022 roku, a do tego najnowsza wersja "Marii z przedmieścia" w NOVELAS+ i na CANAL+ online.

• Meksykański serial zastąpi na antenie emisję "Na przekór losowi".

60-odcinkowa telenowela opowiada historię Mariany (Claudia Martín), skromnej i odważnej dziewczyny, która pozostawiona samej sobie, trafia przypadkiem do życia rodziny Alberto (Guilermo Garcia Cantú), potentata biznesowego. Tam Mariana spotyka Luisa (Sebastian Rulli), jednego z najbardziej rozchwytywanych kawalerów, który jednak skrywa własny dramat i ból związany z wydarzeniami z przeszłości. Uwiedziony charyzmą, pięknem i autentycznością, bohater odnajdzie najczystszą i najbardziej szczerą miłość. To, czego Mariana i Luis nie mają - to wsparcie bliskich. Aby być razem, zmierzą się z Sorayą (Fabiola Guajardo), kobietą pozbawioną skrupułów, która zaślepiona nienawiścią i zazdrością posunie się do rzeczy niewyobrażalnych, aby ich rozdzielić.W obsadzie zobaczymy również Azela Robinson ("Zaklęta miłość"), Alejandra Barros ("Zaklęte serce", "Gdzie jest Frida?"), Victor Gonzalez ("Morena"), Lorena Graniewicz ("Na przekór losowi"), Diego Klein, Arturo Barba ("Miłość po grób"), Mimi Morales ("Odmienić los", "Włoska narzeczona") i Antonio Fortier ("Rubi")."Bogaci teraz płączą" 24 kwietnia o godz. 15:00 w NOVELAS+ i na CANAL+ online.